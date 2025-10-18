Štart svojej poslednej sezóny si predstavoval inak. Kopitar bude absentovať dlhšiu dobu

Anže Kopitar v drese Los Angeles Kings.
Anže Kopitar v drese Los Angeles Kings. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. okt 2025 o 09:26
ShareTweet0

Slovinský hokejista sa zranil v stretnutí s Minnesotou.

LOS ANGELES. Kapitán hokejistov Los Angeles Kings Anže Kopitar vypadol na bližšie nešpecifikovanú dobu zo zostavy pre zranenie nohy. Slovinského útočníka zasiahol na začiatku týždňa puk v stretnutí s Minnesotou.

Pôvodne klub zámorskej NHL informoval, že o jeho nasadení do zostavy sa bude rozhodovať tesne pred zápasom, ale napokon bude s najväčšou pravdepodobnosťou svojmu tímu chýbať na ľade dlhšiu dobu.

Pre Kopitara je to záverečná sezóna v pozícii hráča, svoje rozhodnutie oznámil v deň štartu tréningového kempu s tímom Los Angeles. Informovala agentúra AP.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Anže Kopitar v drese Los Angeles Kings.
Anže Kopitar v drese Los Angeles Kings.
Štart svojej poslednej sezóny si predstavoval inak. Kopitar bude absentovať dlhšiu dobu
dnes 09:26
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Štart svojej poslednej sezóny si predstavoval inak. Kopitar bude absentovať dlhšiu dobu