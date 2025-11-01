Tridsaťdvaročný pivot nepomôže Dallasu v Mexiku. Utrpel zranenie nohy proti Indiane

MEXIKO CITY. Americký basketbalista Anthony Davis bude chýbať Dallasu Mavericks v noci na nedeľu v zápase zámorskej NBA proti Detroitu Pistons v Mexiko City.
Dôvodom je natiahnutie lýtkového svalu prvého stupňa v ľavej nohe. Klub ďalej informoval, že Davis vynechá minimálne nasledujúce dva zápasy.
Tridsaťdvaročný pivot sa zranil v prvej štvrtine duelu s Indianou Pacers v noci na štvrtok, v ktorom Mavericks zvíťazili 107:105.
„Bude to zranenie posudzované na dennej báze, ale určite sa už cítim lepšie,“ citovala Davisa agentúra AP.
VIDEO: Akcia, pri ktorej sa zranil Davis
Zápas medzi Mavericks a Pistons bude už pätnástym duelom základnej časti NBA odohraným v mexickom hlavnom meste.
Pre Dallas to bude už štvrtý zápas, bude ich tak mať na konte najviac spomedzi všetkých tímov. „Je to niečo úžasné pre organizáciu Mavericks, že tu bola už toľkokrát.
Mexickí fanúšikovia naozaj milujú basketbal, a preto je dôležité tu byť,“ povedal tréner Dallasu Jason Kidd.
