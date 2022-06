Rozhodol prvý finálový zápas NHL, švédsky útočník by sa mohol vrátiť

TAMPA. Švédsky hokejista André Burakovsky by sa mohol v noci na pondelok v 6. zápase finále play off NHL na ľade Tampy Bay vrátiť do zostavy Colorada.

Ten vynechal predchádzajúce tri stretnutia pre zranenie ruky, ktoré utrpel vo finálovom dueli číslo dva, keď blokoval strelu krajana Victora Hedmana.

Podľa trénera Avalanche Jareda Bednara je šanca, že by dvadsaťsedemročný útočník mohol nastúpiť v najbližšom zápase.

"Burkyho zdravotný stav posudzujeme deň po dni. Myslím si, že je možnosť, že nastúpi. Cestuje s nami, takže možno bude v zostave," citovala agentúra AP slová Bednara pred odletom z Denveru na Floridu.