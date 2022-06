Bojovník Černák hral so zranením. Vedel som, že nastúpim. Je to finále, vraví

DENVER. Slovenský hokejista Erik Černák prispel spoľahlivým výkonom k víťazstvu Tampy Bay Lightning v piatom zápase finálovej série NHL na ľade Colorada Avalanche 3:2. Dvojnásobný obhajca Stanley Cupu sa tak udržal v hre o tretí triumf v Stanley Cupe za sebou, keď v sérii znížil na 2:3. Dvadsaťpäťročný obranca odohral celý zápas s “ice-timom” 19:27 minúty po tom, ako nedohral štvrtý duel na domácom ľade. Černák doma utrpel nešpecifikované zranenie pri blokovaní strely. “Vedel som, že nastúpim, vôbec som neváhal. Je to finále a každý chce hrať. Nebolo to jednoduché, ale chalani mi na ľade pomohli. Zvládol som to a som šťastný,” povedal Černák v rozhovore pre Bally Sports Sun.

Slovenský obranca si nešťastne zrazil korčuľou puk do vlastnej bránky, ale inak podal bezchybný výkon. Lightning v zápase ani raz neprehrávali, výborne chytal Andrej Vasilevskij, presadil sa netradičný strelec Jan Rutta, vo finále prvýkrát skóroval aj Nikita Kučerov a o víťazstve rozhodol svojim 11. gólom v play off Ondřej Palát. “Bol to skvelý zápas, každý tvrdo pracoval a nechal na ľade všetko. Sme veľmi radi, že sme vyhrali a vrátili sériu domov. Sme silný tím, nezložíme sa len tak. V podobných situáciách sme boli aj v minulých rokoch, vieme ako sa v takýchto momentoch správať a dnes sme to ukázali.

Podali sme tímový výkon, každý hráč odovzdal maximum,” dodal Černák po svojom 72. zápase v play off v kariére. V nich má bilanciu 2+17 s priemerným časom na ľade 20 minút a 6 sekúnd. Víťazný gól “bleskov”, už svoj 12. v kariére play off, strelil Palát. “‘Pally’ hrá skvele, je to náš kľúčový hráč. Je to bojovník, chodí do nebezpečných zón a dáva góly. Sme radi, že ho máme. Za stavu 2:2 sme nepanikárili. Vedeli sme, že sme morálne silní a vieme zvládať vypäté situácie. Čakali sme na dobrú šancu, tá prišla a potom sme to už zavreli,” dodal slovenský obranca.