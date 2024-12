Ovečkin začal po zranení korčuľovať. Prvý krok smerom k návratu, vraví tréner

Tréner "Caps" Spencer Carbery v pondelok potvrdil, že 39-ročný útočník sa prvýkrát od zranenia vrátil na ľad.

"Bolo pekné vidieť, ako si znovu obul korčule a vybehol na ľadovú plochu. Je to však len prvý krok smerom k návratu. Zatiaľ nemáme nič nové ohľadom termínu, kedy by sa mohol vrátiť do zostavy," citovala Carberyho agentúra AP.