Ovečkin opäť bodoval. To, čo on, dokazoval v histórii iba Lemieux

WASHINGTON. Alexander Ovečkin sa v 36 rokoch zmenil na top favorita v boji o Hart Trophy, najprestížnejšiu individuálnu trofej udeľovanú najužitočnejšiemu hráčovi základnej časti NHL.

Vo štvrtok v zápase proti Bostonu opäť bodoval. V piatej minúte prihral na gól Jevgenija Kuznecova a pripísal si 56. bod v 41. zápase sezóny.

Ak by pokračoval nastoleným tempom, na konci ročníka by mal 112 bodov a vyrovnal by svoje osobné maximum.