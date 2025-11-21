VIDEO: Dokazuje, že na to stále má. Ovečkina posunul hetrik medzi najlepších histórie

MONTREAL. Alexander Ovečkin zažiaril štyrmi bodmi vrátane svojho 33. hetriku v NHL a posunul sa medzi desať najproduktívnejších hráčov histórie. Washington Capitals zvíťazili na ľade Montrealu 8:4.
Najlepší strelec dejín NHL má na konte už 1 643 bodov (907 gólov, 736 asistencií) a v historickej produktivite preskočil Joea Sakica, čím sa posunul na 10. miesto. Tridsiatym tretím hetrikom zároveň vyrovnal Bretta Hulla na štvrtom mieste historického poradia.
Ovečkin po zápase vyzdvihol spoluhráča z formácie Dylana Stromea, ktorý si pripísal tri asistencie – a to v stretnutí, počas ktorého sa jeho manželke narodilo tretie dieťa.
„Veľký zápas, veľké dva body,“ povedal Ovečkin. „Od prvého striedania bolo vidieť, že Stromer to dnes cíti. Je to pre neho a jeho rodinu výnimočný deň. Je to super.“
VIDEO: Hetrik Alexandra Ovečkina
Ovečkin skóroval už po dvoch sekundách presilovky v čase 1:00 a natiahol svoju gólovú sériu na štyri zápasy. Pridal aj asistenciu a v závere tretej tretiny dal dva rýchle góly s odstupom 1:53 min.
„Po všetkom, čo dokázal, nás stále dokáže prekvapiť. A som si istý, že k spomaľovaniu má ďaleko,“ povedal útočník Capitals Ethen Frank, ktorý zaznamenal svoj prvý štvorbodový zápas v NHL.
