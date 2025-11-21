VIDEO: Dokazuje, že na to stále má. Ovečkina posunul hetrik medzi najlepších histórie

Alexander Ovečkin oslavuje gól.
Alexander Ovečkin oslavuje gól. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet|21. nov 2025 o 08:07
ShareTweet4

K hetriku si pripísal aj jednu asistenciu.

MONTREAL. Alexander Ovečkin zažiaril štyrmi bodmi vrátane svojho 33. hetriku v NHL a posunul sa medzi desať najproduktívnejších hráčov histórie. Washington Capitals zvíťazili na ľade Montrealu 8:4.

Najlepší strelec dejín NHL má na konte už 1 643 bodov (907 gólov, 736 asistencií) a v historickej produktivite preskočil Joea Sakica, čím sa posunul na 10. miesto. Tridsiatym tretím hetrikom zároveň vyrovnal Bretta Hulla na štvrtom mieste historického poradia.

Ovečkin po zápase vyzdvihol spoluhráča z formácie Dylana Stromea, ktorý si pripísal tri asistencie – a to v stretnutí, počas ktorého sa jeho manželke narodilo tretie dieťa.

„Veľký zápas, veľké dva body,“ povedal Ovečkin. „Od prvého striedania bolo vidieť, že Stromer to dnes cíti. Je to pre neho a jeho rodinu výnimočný deň. Je to super.“

VIDEO: Hetrik Alexandra Ovečkina

Ovečkin skóroval už po dvoch sekundách presilovky v čase 1:00 a natiahol svoju gólovú sériu na štyri zápasy. Pridal aj asistenciu a v závere tretej tretiny dal dva rýchle góly s odstupom 1:53 min.

„Po všetkom, čo dokázal, nás stále dokáže prekvapiť. A som si istý, že k spomaľovaniu má ďaleko,“ povedal útočník Capitals Ethen Frank, ktorý zaznamenal svoj prvý štvorbodový zápas v NHL.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Nathan MacKinnon.
Nathan MacKinnon.
VIDEO: Prekonal aj Štastného. MacKinnon sa prediera za klubovým rekordom
dnes 09:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Dokazuje, že na to stále má. Ovečkina posunul hetrik medzi najlepších histórie