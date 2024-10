VIDEO: Má len 17 rokov. Mladý Slovák si vyslúžil nomináciu na Krištáľový puk

Talentovaný Alex Mišiak vstúpil do sezóny parádnym gólom, po ktorom sa stal po Milošovi Kelemenovi 2. najmladším strelcom v histórii HKM Zvolen.

Ak by sa útočníkovi Zvolena v hlasovaní podarilo uspieť v hlasovaní, ktoré bude prebiehať do 15. októbra, stal by sa druhým 17-ročným mladíkom s týmto ocenením.

Pred ním to v rovnakom veku dokázal Tomáš Pobežal z HK Nitra, ktorý triumfoval v októbri 2023.

V draftovej sezóne toto ocenenie získal aj popradský útočník Filip Mešár, ktorý v roku 2022 dva mesiace po oslave 18. narodenín strelil podľa hlasovania fanúšikov najkrajší gól mesiaca marec.

