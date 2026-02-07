Mišiaka vyhlásili v kanadskej juniorke za prvú hviezdu, presadil sa aj Nemec

Alex Mišiak.
Alex Mišiak. (Autor: Facebook/Waterloo Black Hawks)
TASR|7. feb 2026 o 11:26
Do bodovania sa zapísal aj útočník Stankoven.

Slovenský hokejový útočník Alex Mišiak strelil v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL svoj ôsmy gól v sezóne.

Pridal k nemu aj asistenciu a pomohol k víťazstvu Kingstronu nad Owen Sound 5:3. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.

Do kanadského bodovania sa zapísal aj Mišiakov spoluhráč Tomáš Pobežal. Pripísal si 16. asistenciu v sezóne a celkovo 28. kanadský bod v 44. zápase.

Osemnásťročný Mišiak pôsobí v OHL prvú sezónu. Začal ju vo farbách Erie Otters, neskôr zamieril do Kingstonu. Zaň doteraz odohral 11 zápasov, v ktorých nazbieral 9 bodov (2+7).

Útočník Adam Nemec si drží v OHL priemer viac než bod na zápas. V nočnom zápase proti Windsoru skóroval, no jeho tím prehral 2:5. Nemec má po 12 zápasoch 15 kanadských bodov za 6 gólov a 9 asistencií.

Do bodovania sa v OHL zapísal aj útočník Matej Stankoven z Bramptonu. Asistoval pi jedinom góle svojho tímu, ktorý podľahol Barrie 1:4. Stankoven má po 47 dueloch na konte 6 gólov a 9 asistencií.

    dnes 11:26
