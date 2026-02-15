S klubom môže postúpiť do play-off, má dôveru. Český tréner predĺžil s Liptákmi zmluvu

Český tréner Aleš Totter povedie hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš aj v nasledujúcom ročníku 2026/2027.
Účastník Tipsport ligy na sociálnych sieťach informoval, že sa s 53-ročným koučom dohodol na predĺžení spolupráce.
Totter sa ujal funkcie v Liptovskom Mikuláši vlani v máji. Český tréner mal už z minulosti skúsenosti zo slovenskej extraligy, v sezóne 2023/24 viedol HK Poprad.
Do Liptovského Mikuláša prišiel z druhej najvyššej českej súťaže, kde pôsobil ako kormidelník Slavie Praha.
Liptáci sú v tabuľke Tipsport ligy aktuálne na 9. mieste so ziskom 62 bodov.