S klubom môže postúpiť do play-off, má dôveru. Český tréner predĺžil s Liptákmi zmluvu

Tréner MHK 32 Liptovský Mikuláš Aleš Totter. (Autor: TASR)
TASR|15. feb 2026 o 11:19
Do Liptovského Mikuláša prišiel z druhej najvyššej českej súťaže.

Český tréner Aleš Totter povedie hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš aj v nasledujúcom ročníku 2026/2027.

Účastník Tipsport ligy na sociálnych sieťach informoval, že sa s 53-ročným koučom dohodol na predĺžení spolupráce.

Totter sa ujal funkcie v Liptovskom Mikuláši vlani v máji. Český tréner mal už z minulosti skúsenosti zo slovenskej extraligy, v sezóne 2023/24 viedol HK Poprad.

Do Liptovského Mikuláša prišiel z druhej najvyššej českej súťaže, kde pôsobil ako kormidelník Slavie Praha.

Liptáci sú v tabuľke Tipsport ligy aktuálne na 9. mieste so ziskom 62 bodov.

