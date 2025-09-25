Museli mu pomáhať z ľadu. Kapitán Floridy sa zranil na tréningu

FORT LAUDERDALE. Kapitán hokejistov Floridy Panthers Aleksander Barkov nedokončil prvý tréning v rámci prípravného kempu pred štartom novej sezóny NHL. Fínsky center utrpel zranenie nohy a z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči.
Zatiaľ nie je známy rozsah zranenia, ani dĺžka možnej pauzy 30-ročného útočníka. Podľa trénera Floridy Paula Mauricea čakajú Barkova v najbližších hodinách detailné vyšetrenia.
„Budem mať pre vás lepšie odpovede až zajtra,“ odkázal zámorským novinárom kouč dvojnásobného ligového šampióna.
Panthers otvorili predsezónny kemp už pred týždňom, ale pre väčšinu veteránov v tíme sa začala hlavná príprava až vo štvrtok.
Podľa agentúry AP nie je známe, čo presne sa Barkovovi prihodilo, no nebol schopný odkorčuľovať sám z ľadu a namieril si to rovno do šatne.
Ak by utrpel vážnejšie zranenie, bol by už druhou ofenzívnou oporou, ktorá by chýbala obhajcovi titulu na štarte ročníka.
Už dávnejšie bolo známe, že „panterom“ v úvodných týždňoch základnej časti nepomôže elitný krídelník Matthew, ktorý sa zotavuje po operácii pruhu a natrhnutého priťahovača.
„Musíme sa naučiť víťaziť aj bez najlepších hráčov. Nie som doktor, no nech bude výsledok vyšetrení akýkoľvek, neovplyvní to našu prípravu na otvárací duel,“ dodal Maurice.
Barkov je dlhoročný ofenzívny ťahúň Panthers. Je historický líder klubu v počte odohraných zápasov (804), v počte nastrieľaných gólov (286), asistencií (496), bodov (782), gólov v presilovkách (84) či víťazných gólov (52).
V minulej sezóne viedol tímovú štatistiku v počte asistencií (51) a bol druhý v tímovej produktivite (71 bodov) v základnej časti, v ktorej odohral 67 zápasov. K zisku druhého Stanleyho pohára za sebou prispel šiestimi gólmi a 16 asistenciami v 23 dueloch play off.