Pekarčík a Dvorský v súboji Slovákov neuspeli. Sýkora pečatil triumf do prázdnej bránky

NEW YORK. Slovenský hokejista Adam Sýkora strelil v noci na štvrtok svoj druhý gól v sezóne v Americkej hokejovej lige (AHL).
Skóroval v power play do prázdnej brány, čím spečatil výhru Hartfordu nad Springfieldom 3:0. Okrem gólu mal aj dva plusové body.
V drese hostí sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí útočníci Juraj Pekarčík a Dalibor Dvorský.
Útočník Maroš Jedlička sa tešil z výhry Colorada nad San Diegom 2:0, útočník Pavol Regenda mal mínusový bod, jeho San Jose prehralo s Coachellou Valley 3:6.
Laval v zostave s ďalším útočníkom Filipom Mešárom prehral s s Belleville 2:6, 21-ročný krídelník mal tri mínusové body.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: