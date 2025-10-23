Pekarčík a Dvorský v súboji Slovákov neuspeli. Sýkora pečatil triumf do prázdnej bránky

Adam Sýkora.
Adam Sýkora. (Autor: X / Hartford Wolf Pack)
TASR|23. okt 2025 o 08:57
ShareTweet0

Z triumfu sa tešil aj slovenský útočník Maroš Jedlička.

NEW YORK. Slovenský hokejista Adam Sýkora strelil v noci na štvrtok svoj druhý gól v sezóne v Americkej hokejovej lige (AHL).

Skóroval v power play do prázdnej brány, čím spečatil výhru Hartfordu nad Springfieldom 3:0. Okrem gólu mal aj dva plusové body.

V drese hostí sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí útočníci Juraj Pekarčík a Dalibor Dvorský.

Útočník Maroš Jedlička sa tešil z výhry Colorada nad San Diegom 2:0, útočník Pavol Regenda mal mínusový bod, jeho San Jose prehralo s Coachellou Valley 3:6.

Laval v zostave s ďalším útočníkom Filipom Mešárom prehral s s Belleville 2:6, 21-ročný krídelník mal tri mínusové body.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Adam Sýkora.
    Adam Sýkora.
    Pekarčík a Dvorský v súboji Slovákov neuspeli. Sýkora pečatil triumf do prázdnej bránky
    dnes 08:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»Pekarčík a Dvorský v súboji Slovákov neuspeli. Sýkora pečatil triumf do prázdnej bránky