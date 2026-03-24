Sýkora sa konečne dočkal. New York Rangers ho povolal a môže zažiť premiéru v NHL

Adam Sýkora v drese New York Rangers. (Autor: Twitter New York Rangers)
Sportnet|24. mar 2026 o 16:32 (aktualizované 24. mar 2026 o 16:45)
/Správu aktualizujeme/

Slovenského hokejistu Adama Sýkoru povolal klub New York Rangers do prvého tímu. Útočník sa tak môže dočkať premiéry v NHL.

V tejto sezóne odohral v AHL v drese Hartford Wolf Pack 62 zápasov a získal 29 bodov (12+17).

V poslednom čase hral v dobrej forme. V posledných 14 zápasoch nazbieral 11 bodov. V mužstve patril aj medzi opory v oslabových hrách.

V Hartforde je stabilným členom základnej zostavy už tretí rok. Celkovo tam odohral 201 zápasov so ziskom 82 bodov.

New York Rangers nemajú vydarenú sezónu a v tabuľke Východnej konferencie sú na poslednom mieste. Momentálne ťahajú sériu piatich prehier v rade.

Sýkora by mohol zažiť svoj debut v noci na štvrtok na ľade Toronta Maple Leafs. S klubom má podpísaný nováčikovský kontrakt.

Rangers do konca sezóny ostáva ešte 11 duelov.

