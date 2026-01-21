VIDEO: Sýkora sa podieľal na úspechu svojho tímu. Jeho spoluhráč dosiahol hetrik

Adam Sýkora v drese Hartfordu.
Adam Sýkora v drese Hartfordu. (Autor: Hartford Wolf Pack/ twitter)
Sportnet|21. jan 2026 o 07:50
Po dvoch zápasoch bez bodu zaznamenal dve asistencie.

Slovenský hokejista Adam Sýkora bodoval po dvoch zápasoch v nižšej zámorskej AHL.

Útočník Hartfordu zaznamenal dve asistencie v stretnutí na ľade Hershey Bears.

Sýkora mal sekundárnu asistenciu pri otváracom góle zápasu, padol už v 32. sekunde. Slovák bol na začiaku akcie, ktorú úspešne zakončil Trey Fix Wolansky.

VIDEO: Prvá asistencia Sýkoru

O necelé tri minúty neskôr dosiahol ďalší kanadský bod. Slovenský útočník našiel skvelou prihrávkou na útočnej modrej čiare opäť Wolanského, ktorý zakončil únik gólom. Kanaďan neskôr z trestného strieľania skomplezizoval hetrik

Sýkora odohral v tejto sezóne odohral 38 stretnutí a získal 17 bodov za sedem gólov a 10 asistencií.

VIDEO: Druhá asistencia Sýkoru

V noci sa predstavil aj Filip Mešár, no ten nebodoval piatykrát za sebou. Jeho Laval Rocket vyhral na ľade Abbotsfordu Canucks 4:3. Po 39 zápasoch má bilanciu 4 góly a 10 asistencií.

AHL

