Prešov získal do svojho kádra kanadského útočníka. Sezónu začal v Spišskej Novej Vsi

Adam Rockwood v drese Dukly Michalovce, archívna snímka.
Adam Rockwood v drese Dukly Michalovce, archívna snímka. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2025 o 18:37
ShareTweet0

Pre 30-ročného stredného útočníka je to už štvrté pôsobisko v slovenskej extralige.

PREŠOV. Kanadský hokejový útočník Adam Rockwood sa stal hráčom HC Prešov. Túto sezónu 2025/2026 začal vo farbách Spišskej Novej Vsi, za ktorú odohral 10 zápasov, nazbieral v nich 6 kanadských bodov.

Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Pre 30-ročného stredného útočníka je Prešov už štvrté pôsobisko v slovenskej extralige. Tú si prvýkrát vyskúšal v sezóne 2021/2022 vo farbách HK Nitra.

V uplynulom ročníku 2024/2025 si obliekal dres Michaloviec. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 106 zápasov, v ktorých nazbieral 93 kanadských bodov za 26 gólov a 67 asistencií.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS


Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Adam Rockwood v drese Dukly Michalovce, archívna snímka.
Adam Rockwood v drese Dukly Michalovce, archívna snímka.
Prešov získal do svojho kádra kanadského útočníka. Sezónu začal v Spišskej Novej Vsi
dnes 18:37
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Prešov získal do svojho kádra kanadského útočníka. Sezónu začal v Spišskej Novej Vsi