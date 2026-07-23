Dôležitý kontrakt pre Columbus. Klub si poistil služby kanadského brankára

Kanadský hokejový brankár Jet Greaves bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii NHL Columbus Blue Jackets.
Dvadsaťpäťročný gólman podpísal so súčasným zamestnávateľom trojročnú zmluvu v celkovej hodnote 15 miliónov amerických dolárov.
Dohodu oznámil vo štvrtok generálny manažér klubu Don Waddell: „Jet je charakterovo silný, talentovaný a atletický brankár. Stal sa dôležitou súčasťou nášho klubu. Naším zámerom bolo vždy uzavrieť s ním zmluvu, ktorá by zaistila, že zostane v drese Blue Jackets. Sme nadšení, že sa nám to podarilo.“
Greaves zakončil uplynulú sezónu s priemerom 2,60 inkasovaných gólov na zápas. Stal sa piatym brankárom v histórii klubu, ktorý vychytal 25 víťazstiev za jeden ročník.
V 55 dueloch zaznamenal dve čisté kontá a s úspešnosťou zákrokov 90,8% sa umiestnil na spoločnom šiestom mieste medzi všetkými brankármi profiligy.
Greaves má za sebou aj debut v kanadskom národnom tíme. „Javorové listy“ reprezentoval na MS vo Švajčiarsku. Informovala agentúra AP.