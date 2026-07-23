Dôležitý kontrakt pre Columbus. Klub si poistil služby kanadského brankára

Brankár Jet Greaves.
Brankár Jet Greaves. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. júl 2026 o 17:19
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S úspešnosťou zákrokov 90,8% sa umiestnil v uplynulom ročníku na spoločnom šiestom mieste medzi všetkými brankármi profiligy.

Kanadský hokejový brankár Jet Greaves bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii NHL Columbus Blue Jackets.

Dvadsaťpäťročný gólman podpísal so súčasným zamestnávateľom trojročnú zmluvu v celkovej hodnote 15 miliónov amerických dolárov.

Dohodu oznámil vo štvrtok generálny manažér klubu Don Waddell: „Jet je charakterovo silný, talentovaný a atletický brankár. Stal sa dôležitou súčasťou nášho klubu. Naším zámerom bolo vždy uzavrieť s ním zmluvu, ktorá by zaistila, že zostane v drese Blue Jackets. Sme nadšení, že sa nám to podarilo.“

Greaves zakončil uplynulú sezónu s priemerom 2,60 inkasovaných gólov na zápas. Stal sa piatym brankárom v histórii klubu, ktorý vychytal 25 víťazstiev za jeden ročník.

V 55 dueloch zaznamenal dve čisté kontá a s úspešnosťou zákrokov 90,8% sa umiestnil na spoločnom šiestom mieste medzi všetkými brankármi profiligy.

Greaves má za sebou aj debut v kanadskom národnom tíme. „Javorové listy“ reprezentoval na MS vo Švajčiarsku. Informovala agentúra AP.

NHL

Brankár Jet Greaves.
Brankár Jet Greaves.
Dôležitý kontrakt pre Columbus. Klub si poistil služby kanadského brankára
dnes 17:19
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