Američan podpísal s Columbusom nový trojročný kontrakt, vyhol sa arbitráži

Cole Sillinger.
Cole Sillinger. (Autor: SITA/AP)
TASR|24. júl 2026 o 20:11
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Americký útočník si v minulej sezóne pripísal 33 bodov v 81 zápasoch.

Americký hokejista Cole Sillinger sa ako obmedzený voľný hráč dohodol s klubom NHL Columbus Blue Jackets na novej zmluve.

Dvadsaťtriročný center podpísal trojročný kontrakt v celkovej hodnote 13,875 milióna dolárov a vyhol sa tak arbitráži naplánovanej na pondelok 27. júla.

Sillinger zarobí ročne v priemere 4,625 milióna dolárov. Platovo si tak polepší, predošlý dvojročný kontrakt mu vynášal 2,25 mil. USD za sezónu.

Blue Jackets sa v tomto týždni dokázali dohodnúť na predĺžení spolupráce už s druhým hráčom, ktorého čakala arbitráž, vo štvrtok podpísal novú trojročnú zmluvu aj brankár Jet Greaves.

Blue Jackets si Sillingera vybrali v drafte v roku 2021 v 1. kole z 12. miesta, celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru odohral v Columbuse.

Americký útočník si v minulej sezóne pripísal 33 bodov (8+25) v 81 zápasoch. Informoval o tom The Athletic.

NHL

Cole Sillinger.
Cole Sillinger.
Američan podpísal s Columbusom nový trojročný kontrakt, vyhol sa arbitráži
dnes 20:11
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