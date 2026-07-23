Veľký návrat klubovej legendy. Chicago priviedlo domov hviezdneho veterána

Americký hokejový útočník Patrick Kane sa dohodol na dvojročnej zmluve s klubom NHL Chicago Blackhawks. Kane sa vrátil späť k „čiernym jastrabom“ po tri a pol roku, za jednu sezónu zarobí osem milión amerických dolárov.
Kane, nepochybne budúci člen Hokejovej siene slávy v Toronte, zanechal mimoriadnu stopu najmä v Chicagu, v ktorom bol kľúčový hráč pri troch triumfoch v Stanleyho pohári (2010, 2013, 2015). Zároveň získal aj viacero individuálnych ocenení.
V organizácii z Illinois strávil dovedna 16 sezón. Následne sa presunul nakrátko do New Yorku Rangers, v ktorom dohral ročník 2022/23. Potom bol na tri sezóny jeho novou klubovou adresou Detroit Red Wings.
„Deň čo deň, 16 sezón, Patrick uchvacoval Chicago svojimi schopnosťami a vytvoril niektoré z najpamätnejších momentov v histórii Blackhawks. Pomohol vrátiť náš klub na vrchol slávy tohto športu.
Nespočetnekrát dokázal, že vie, čo je potrebné urobiť pre víťazstvo na najvyššej úrovni. Nemôžeme byť pyšnejší na to, že opäť nazve United Center svojím domovom a bude znovu žiariť vo farbách Chicaga,“ uviedol pre klubový web generálny manažér „čiernych jastrabov“ Kyle Davidson.
Kanea si Chicago vybralo v roku 2007 ako jednotku draftu. V profilige dovedna nazbieral 1400 bodov (508+892) v 1369 zápasoch základnej časti. Do Chicaga sa vracia ako druhý najlepší hráč v histórii klubu v počte asistencií (779) a bodov (1225). Tretia priečka mu patrí v strelených góloch (446) a odohraných dueloch (1161).
Kane sa stal v januári 2026 najproduktívnejším americkým rodákom v histórii NHL. Míľnik dosiahol v zápase proti Washingtonu Capitals, v ktorom zaznamenal svoj 1375. bod v základnej časti NHL. Dostal sa tak pred Mikea Modana, ktorý držal rekord 18 rokov.