Sedemnásťročný talent Trenčína pokoril významnú métu. Viac bodov dosiahli len hráči NHL

V nedeľnom zápase dvoch Dukiel znižoval na 1:2 po rýchlom protiútoku stále len 17-ročný trenčiansky obranca Adam Goljer, čím dosiahol významný míľnik.
Navyše v polovici januára bol v najaktuálnejšom vydaní preddraftových rebríčkov od NHL Central Scouting najlepšie hodnoteným Slovákom pre draft 2026.
Nezávislí skauti ho umiestnili na 13. miesto medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe. Je skvelé, že naďalej pokračuje v potvrdzovaní svojho mimoriadneho talentu.
Ukážková podpora protiútoku
Výnimočný moment Goljera prišiel v 25. minúte, keď Jordan Bellerive poslal do protiútoku voľného Jaedona Descheneaua.
VIDEO: Štvrtý gól Adama Goljera v najvyššej slovenskej súťaži
Goljer bol v tej chvíli v obrannom pásme, ale okamžite začal naplno korčuľovať, aby podporil svojho spoluhráča.
Descheneau po vniknutí do pásma spomalil a zbadal, že si Goljer nakorčuľováva z druhej vlny a poslal na neho krížnu prihrávku.
Nádejný mladík nezaváhal a chladnokrvne po strele z prvej prekonal brankára Vladimíra Glosára v bráne Michaloviec.
Jeho tímu to však na výhru nestačilo, Trenčania podľahli Michalovčanom 2:4.
Pokoril 10-bodovú métu
Goljer dostáva napriek veku v Trenčíne veľký priestor. Zvyčajne hráva cez 20 minút na zápas, pričom je režisérom presiloviek. Gól do siete Michaloviec bol pre neho zároveň desiatym bodom v sezóne.
Na túto métu spomedzi dorastencov, čiže hráčov spadajúcich do kategórie U18, v minulosti z obrancov dosiahli len štyria hráči – Tomáš Slovák, Erik Černák, Brandt Clarke a Šimon Nemec.
Všetci boli draftovaní pomerne vysoko. Nemec bol celková dvojka draftu 2022, Clarke osmička rok predtým (2021), Černák bol vybraný zo 43. miesta (2015) a Slovák zo 42. pozície (2001).
Viac bodov ako 10 dosiahli len Černák, Clarke a Nemec, čiže všetko súčasní hráči NHL.
VIDEO: Zostrih celého zápasu Trenčín - Michalovce
Už má jeden rekord
Goljer si v extralige vyslúžil pozornosť aj na prelome novembra a decembra, keď pred odchodom na MS do 20 rokov ťahal sedemzápasovú bodovú šnúru.
Odštartovala 23. novembra proti Košiciam, následne dokázal postupne bodovať aj proti Spišskej Novej Vsi, Nitre, Zvolenu, Prešovu, Slovanu a znova Nitre.
To spomedzi dorastencov nikto pred ním nedokázal, za obdobie dostupnosti zápasových štatistík (2002/03) ťahali najdlhšiu bodovú šnúru Brandt Clarke a Šimon Nemec.
Obidvaja dokázali bodovať päť stretnutí po sebe, pričom Šimonovi Nemcovi sa to podarilo počas playoff v sezóne 2021/22.
Štvorzápasové bodové šnúry ťahali Filip Mešár, Adam Sýkora, Marián Studenič, Erik Černák a Tomáš Mikuš.
V apríli bude Slovensko hostiť MS do 18 rokov a práve Adam Goljer by mal byť hlavným ťahúňom slovenského výberu.