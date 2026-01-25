Sedemnásťročný talent Trenčína pokoril významnú métu. Viac bodov dosiahli len hráči NHL

Adam Goljer
Adam Goljer (Autor: FB / HK Dukla Trenčín)
Peter Vretenička|25. jan 2026 o 21:59
ShareTweet0

Za Duklu Trenčín hráva cez 20 minút na zápas.

V nedeľnom zápase dvoch Dukiel znižoval na 1:2 po rýchlom protiútoku stále len 17-ročný trenčiansky obranca Adam Goljer, čím dosiahol významný míľnik.

Navyše v polovici januára bol v najaktuálnejšom vydaní preddraftových rebríčkov od NHL Central Scouting najlepšie hodnoteným Slovákom pre draft 2026.

Nezávislí skauti ho umiestnili na 13. miesto medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe. Je skvelé, že naďalej pokračuje v potvrdzovaní svojho mimoriadneho talentu.

Ukážková podpora protiútoku

Výnimočný moment Goljera prišiel v 25. minúte, keď Jordan Bellerive poslal do protiútoku voľného Jaedona Descheneaua.

VIDEO: Štvrtý gól Adama Goljera v najvyššej slovenskej súťaži

Goljer bol v tej chvíli v obrannom pásme, ale okamžite začal naplno korčuľovať, aby podporil svojho spoluhráča.

Descheneau po vniknutí do pásma spomalil a zbadal, že si Goljer nakorčuľováva z druhej vlny a poslal na neho krížnu prihrávku.

Nádejný mladík nezaváhal a chladnokrvne po strele z prvej prekonal brankára Vladimíra Glosára v bráne Michaloviec.

Jeho tímu to však na výhru nestačilo, Trenčania podľahli Michalovčanom 2:4.

Pokoril 10-bodovú métu

Goljer dostáva napriek veku v Trenčíne veľký priestor. Zvyčajne hráva cez 20 minút na zápas, pričom je režisérom presiloviek. Gól do siete Michaloviec bol pre neho zároveň desiatym bodom v sezóne.

Na túto métu spomedzi dorastencov, čiže hráčov spadajúcich do kategórie U18, v minulosti z obrancov dosiahli len štyria hráči – Tomáš Slovák, Erik Černák, Brandt Clarke a Šimon Nemec.

Všetci boli draftovaní pomerne vysoko. Nemec bol celková dvojka draftu 2022, Clarke osmička rok predtým (2021), Černák bol vybraný zo 43. miesta (2015) a Slovák zo 42. pozície (2001).

Viac bodov ako 10 dosiahli len Černák, Clarke a Nemec, čiže všetko súčasní hráči NHL.

VIDEO: Zostrih celého zápasu Trenčín - Michalovce

Už má jeden rekord

Goljer si v extralige vyslúžil pozornosť aj na prelome novembra a decembra, keď pred odchodom na MS do 20 rokov ťahal sedemzápasovú bodovú šnúru.

Odštartovala 23. novembra proti Košiciam, následne dokázal postupne bodovať aj proti Spišskej Novej Vsi, Nitre, Zvolenu, Prešovu, Slovanu a znova Nitre.

To spomedzi dorastencov nikto pred ním nedokázal, za obdobie dostupnosti zápasových štatistík (2002/03) ťahali najdlhšiu bodovú šnúru Brandt Clarke a Šimon Nemec.

Obidvaja dokázali bodovať päť stretnutí po sebe, pričom Šimonovi Nemcovi sa to podarilo počas playoff v sezóne 2021/22.

Štvorzápasové bodové šnúry ťahali Filip Mešár, Adam Sýkora, Marián Studenič, Erik Černák a Tomáš Mikuš.

V apríli bude Slovensko hostiť MS do 18 rokov a práve Adam Goljer by mal byť hlavným ťahúňom slovenského výberu.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Adam Goljer
Adam Goljer
Sedemnásťročný talent Trenčína pokoril významnú métu. Viac bodov dosiahli len hráči NHL
Peter Vretenička|dnes 21:59
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Sedemnásťročný talent Trenčína pokoril významnú métu. Viac bodov dosiahli len hráči NHL