Slovenský brankár posilní výber NCAA. Na Spenglerovom pohári vyzve aj Spartu Praha

DULLUTH. Slovenský hokejový brankár Adam Gajan posilní na decembrovom Spenglerovom pohári v Davose výber americkej univerzitnej NCAA.
Ten sa premiérovo predstaví na prestížnom turnaji vo Švajčiarsku, zabojuje v konkurencii domáceho HC Davos, kanadského výberu, HC Fribourg-Gotteron, Sparty Praha a IFK Helsinki.
Brankár tímu Minnesota Duluth Bulldogs zažíva vydarený vstup do sezóny, v lige sa vypracoval medzi najlepších brankárov.
V 10 stretnutiach vychytal osem víťazstiev, pričom dosiahol úspešnosť zásahov 91,7 percenta a priemer inkasovaných gólov stlačil na 1,85 na zápas. V počte odohratých minút je na druhom mieste (583).
Univerzitný tím začne turnaj 26. decembra súbojom proti Kanade. Každý z tímov odohrá počas šesťdňového turnaja minimálne tri duely.