Slovenský brankár posilní výber NCAA. Na Spenglerovom pohári vyzve aj Spartu Praha

Adam Gajan v bránke UMD Bulldogs. (Autor: Instagram/adam__gajan)
TASR|6. nov 2025 o 21:58
Brankár tímu Minnesota Duluth Bulldogs zažíva vydarený vstup do sezóny.

DULLUTH. Slovenský hokejový brankár Adam Gajan posilní na decembrovom Spenglerovom pohári v Davose výber americkej univerzitnej NCAA.

Ten sa premiérovo predstaví na prestížnom turnaji vo Švajčiarsku, zabojuje v konkurencii domáceho HC Davos, kanadského výberu, HC Fribourg-Gotteron, Sparty Praha a IFK Helsinki.

V 10 stretnutiach vychytal osem víťazstiev, pričom dosiahol úspešnosť zásahov 91,7 percenta a priemer inkasovaných gólov stlačil na 1,85 na zápas. V počte odohratých minút je na druhom mieste (583).

Univerzitný tím začne turnaj 26. decembra súbojom proti Kanade. Každý z tímov odohrá počas šesťdňového turnaja minimálne tri duely.

dnes 21:58
