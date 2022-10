Slovan Bratislava nastrieľal desať gólov, Paločko by vymenil góly za výhru

"Takto musíme hrať každý zápas. Z poctivej obrany, jednoducho a čakať na šance. Po dvoch tretinách sme prehrávali iba o gól a vedeli sme, že tá šanca príde. Napokon sme to otočili a to je vynikajúce.

"Šport sa hrá na góly a kto ich dá viac, ten vyhrá. V tomto je to jednoduché. Góly by som vymenil za výhry. Teraz ťaháme sériu prehier a to nemôže tešiť nikoho. S jedným gólom sa nedá vyhrať. Mali sme množstvo šancí a s kúskom šťastia sme mohli viesť vyššie.

Potom by sme si to asi postrážili. Boli tam tyčky, dorážky, nič však nepadlo. Ak vyšleme cez 50 striel, tak musíme streliť viac ako gól. Chýbal asi väčší dôraz, ale celkovo sme nehrali zle," uviedol útočník Matúš Paločko, ktorý strelil jediný gól Michaloviec.

"Líšky" sú v tabuľke deviate so ziskom deviatich bodov z ôsmich duelov.