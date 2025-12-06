VIDEO: Regenda si preniesol formu aj na farmu. Asistoval na víťazný gól

Pavol Regenda (vľavo) so spoluhráčmi San Jose Barracuda
Pavol Regenda (vľavo) so spoluhráčmi San Jose Barracuda (Autor: X/SJ Barracuda)
TASR|6. dec 2025 o 11:11
V akcii boli ďalší šiesti Slováci.

Pavol Regenda sa ako jediný slovenský hokejista bodovo presadil v nočných zápasoch zámorskej AHL.

Svojmu San Jose Barracuda pomohol hneď po návrate z prvého tímu, keď si pripísal asistenciu pri víťaznom góle Lucasa Carlssona.

San Jose zdolalo Tucson Roadrunners 4:3 po predĺžení, 25-ročný útočník zaznamenal aj mínusový bod.

Adam Sýkora sa tešil z víťazstva Hartfordu nad Springfieldom 5:2, „mínusku“ si v drese súpera pripísal Juraj Pekarčík.

Dvaja Slováci sa proti sebe postavili aj v Rockforde, kde Colorado s Marošom Jedličkom triumfovalo na domácim mužstvom, dres ktorého si oblieka Martin Mišiak, 5:3.

Laval s Filipom Mešárom zvíťazil na ľade Belleville 5:2, z triumfu Hendersonu nad Bakersfieldom 5:2 sa tešil obranca Jozef Viliam Kmec.

VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Tucson

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 11:11
