VIDEO: Regenda si preniesol formu aj na farmu. Asistoval na víťazný gól

Pavol Regenda sa ako jediný slovenský hokejista bodovo presadil v nočných zápasoch zámorskej AHL.
Svojmu San Jose Barracuda pomohol hneď po návrate z prvého tímu, keď si pripísal asistenciu pri víťaznom góle Lucasa Carlssona.
San Jose zdolalo Tucson Roadrunners 4:3 po predĺžení, 25-ročný útočník zaznamenal aj mínusový bod.
Adam Sýkora sa tešil z víťazstva Hartfordu nad Springfieldom 5:2, „mínusku“ si v drese súpera pripísal Juraj Pekarčík.
Dvaja Slováci sa proti sebe postavili aj v Rockforde, kde Colorado s Marošom Jedličkom triumfovalo na domácim mužstvom, dres ktorého si oblieka Martin Mišiak, 5:3.
Laval s Filipom Mešárom zvíťazil na ľade Belleville 5:2, z triumfu Hendersonu nad Bakersfieldom 5:2 sa tešil obranca Jozef Viliam Kmec.
VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Tucson
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: