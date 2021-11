Slovenky chcú zdolať Švajčiarky. Sme favorit, vraví asistent trénera

Slovenky totiž nezvládli úvodný krok, keď doma zaváhali s Talianskom. Rozohrané to mali pritom ideálne, pred poslednou štvrtinou viedli 56:43.

„Všetci sme sklamaní po nezvládnutom zápase s Talianskom, ale musíme to hodiť za hlavu. Je to za nami, nezmeníme to.

Musíme sa pozerať dopredu, nikde nie je napísané, že nemôžeme vyhrať v Taliansku. Treba sa sústrediť na najbližšieho súpera, získavať body a naháňať skóre,“ vyjadril sa pre TASR asistent reprezentačného trénera Peter Jankovič.

Tým najbližším súperom sú Švajčiarky, ktoré nepatria k európskej špičke, v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) sú o 35 miest nižšie ako Slovensko.

„Informácie máme len zo zápasu s Luxemburskom. Určite to nie je basketbalový velikán, ale netreba to podceniť. Je potrebné rešpektovať každého súpera v kvalifikácii, keďže v dnešnej dobe už ľahký súper nie je.

Sú tam niektoré hráčky, ktoré vyzerajú zaujímavo, ale buďme úprimní, kvalita by mala byť na našej strane,“ prezradil Jankovič.

Luxembursko hralo veľmi dobre

Švajčiarsko odštartovalo účinkovanie v H-skupine úspešne, proti Luxembursku (58:54) sa ale muselo vytrápiť. K dôležitej výhre napokon výrazne prispela Evita Herminjardová, autorka 29 bodov.