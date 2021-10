Almási sa o pozvánke dozvedel až priamo z nominácie. Minútu chytal dych

SENEC. Po septembrovej absencii sa do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie vrátil krídelník Lukáš Haraslín, ktorý si vyriešil klubovú budúcnosť a odišiel zo Sassuola na hosťovanie do pražskej Sparty.

Haraslín mal na pondelkovom zraze v Senci logicky dobrú náladu. "Nielen po víkende, ale aj po celom týždni, čo sme mali v klube, je to pozitívne. Odohrali sme ťažké a kvalitné zápasy a získali sme toľko bodov, koľko sme možno ani nepredpokladali. Verím, že si tú pohodu z klubu prenesiem do reprezentácie," povedal na mediálnom brífingu.

"Už pred derby to tam žilo. Všade boli reklamy, keďže išlo o 300. derby v histórii, bolo to špecifické. Tešil som sa, už som hral derby zápasy v Poľsku a vedel som, čo to znamená. To pražské malo všetko, čo to má mať.

Dozvedel som sa to po zverejnení nominácie a veľmi som sa tešil. Asi minútu som síce nevedel chytiť dych, ale potom to prešlo."

Prvú pozvánku do národného tímu si užíva 22-ročný Almási. Vysokému útočníkovi síce chvíľu trvalo, kým ju strávil, ale už očakáva nové skúsenosti: "Všetko je nové, čakám na prvý tréning. Som rád, že som tu, a užívam si to.

Almási sa stal Hráčom mesiaca september v najvyššej českej súťaži, keď skóroval vo všetkých troch septembrových ligových zápasoch a zakaždým pomohol svojmu tímu k bodovému zisku. Presadil sa aj pri triumfe v Liberci, v tomto zápase však dostal po druhej žltej červenú kartu.

"Je to pekné, užívam si to, je to odozva za prácu, ktorú robím a robíme v klube. Je to len začiatok, každým zápasom sa zohrávam so spoluhráčmi. Verím, že to bude ešte lepšie. A vylúčenie?

Patrí to k tomu, ako hrám, ani jedna žltá nebola úmyselná. Bol tam súboj, alebo mi naleteli do lakťa, ja za to ani nemôžem. Jeden zápas budem stáť, tak asi tak. Ale som rád za gól a najmä, že sme vyhrali," povedal.