Slováci to nebudú mať ľahké. V boji o postup na ME ich čakajú strieborní medailisti z OH

Reprezentant Slovenska. (Autor: Slovak Handball Federation)
TASR|26. mar 2026 o 21:00
Slovenskí hádzanári sa v kvalifikácii ME 2028 stretnú v 7. skupine s Nemeckom, Talianskom a Belgickom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Lisabone.

Európsky šampionát sa o necelé dva roky uskutoční v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku.

Slováci figurovali vo výkonnostne najnižšom štvrtom koši. Žreb rozdelil 32 tímov do ôsmich štvorčlenných kvalifikačných skupín. Z každej z nich postúpia na ME prví dvaja a štyri najlepšie tímy z tretích miest.

Miestenku z kvalifikácie tak získa spolu 20 krajín, už istú účasť na záverečnom turnaji majú tri usporiadateľské krajiny a Dánsko ako obhajca titulu.

Jasným favoritom siedmej skupiny sú Nemci, strieborní medailisti z OH 2024 a úradujúci vicemajstri Európy. Na tohtoročných ME prehrali až vo finále s domácim Dánskom 27:34. Taliani na turnaji obsadili 18. miesto.

Belgičania štartovali na vrcholnom podujatí doteraz jediný raz, na MS v roku 2023 postúpili práve v play off cez Slovákov po výsledkoch 26:28 vonku a 31:26 v domácej odvete.

Kvalifikácia sa bude hrať systémom doma-vonku od novembra 2026 do mája 2027. Šampionát v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku je na programe od 13. do 30. januára 2028. Dejiskami budú Madrid, Valencia, Lisabon a Zürich.

V ére samostatnosti štartovali Slováci na ME doteraz štyrikrát, naposledy v roku 2022 ako spoluorganizátor.

Slovenskí hádzanári stále bojujú aj o účasť na MS 2027 v Nemecku. Po postupe cez Ukrajinu sa zverenci trénera Fernanda Guricha stretnú v polovici mája v dvojzápase o účasť na svetovom šampionáte so Severným Macedónskom.

Žreb kvalifikácie ME 2028

1. skupina: Chorvátsko, Holandsko, Litva, Fínsko

2. skupina: Nórsko, Rakúsko, Gruzínsko, Turecko

3. skupina: Island, Srbsko, Ukrajina, Estónsko

4. skupina: Maďarsko, Faerské ostrovy, Čierna Hora, Kosovo

5. skupina: Slovinsko, Česko, Bosna a Hercegovina, Izrael

6. skupina: Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, Lotyšsko

7. skupina: Nemecko, Taliansko, Belgicko, Slovensko

8. skupina: Švédsko, Severné Macedónsko, Grécko, Luxembursko

Hracie dni kvalifikácie ME 2028

1. kolo: 4./5. novembra 2026

2. kolo: 7./8. novembra 2026

3. kolo: 10./11. marca 2027

4. kolo: 13./14. marca 2027

5. kolo: 5./6. mája 2027

6. kolo: 9. mája 2027

