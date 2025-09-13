Považská Bystrica zdolala Košice, Bratislavčania uspeli v Nových Zámkoch

BRATISLAVA. Hráči ŠKP Bratislava zvíťazili na palubovke Nových Zámkov 27:25 v sobotňajšom stretnutí 3. kola hádzanárskej extraligy. Pripísali si tak druhé víťazstvo v sezóne.
Vďaka lepšiemu skóre je pred nimi na 3. priečke Považská Bystrica, ktorá aj vďaka 11 gólom Lukáša Péchyho na domácej palubovke otočila nepriaznivý stav z prvého polčasu a zdolala HK Košice 32:27.
Slovan Modra si na palubovke Hlohovca pripísal prvé víťazstvo v novom ročníku 31:24.
Niké Handball Extraliga - 3. kolo:
MŠK Považská Bystrica - HK Košice 32:27 (14:17)
Najviac gólov: Péchy 11/2, Štefina 7/1, Kovács 4 - Hruščák 9/2, Rečičár 4, Gagyi, Melich a Guzy po 3
Rozhodovali: Nagy ml. a Papaj, 7 m hody: 3/3 - 2/2, vylúčení 4:3, 425 divákov
HC Sporta Hlohovec - HáO TJ Slovan Modra 24:31 (15:16)
Najviac gólov: Jankovič 5/2, Antala 4, Cvičela, Obulaný, Grajciar a Halla po 3 - Jurikovič a Mišových po 8, Frno 5.
Rozhodovali: Gönczi a Majstrík, 7 m hody: 7/3 - 3/2, vylúčení: 2:3, 350 divákov
MHC ŠTART Nové Zámky - ŠKP Bratislava 25:27 (12:19)
Najviac gólov: Lukačin 5, Salgó a Valent po 4 - Varga 7/3, Korbel 5, Gdovec 4. Rozhodovali: Bočáková a Jánošíková, 7 m hody: 2/2 - 7/4, vylúčení: 4:5