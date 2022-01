Čiernohorec skóroval po kotrmelci. Island sa udržal v hre o postup

BUDAPEŠŤ. Hádzanári Islandu zvíťazili nad Čiernou Horou 34:24 v zápase I. skupiny hlavnej fázy ME.

Po svojom záverečnom piatom zápase v skupine si udržali teoretickú šancu na postup do semifinále. So ziskom 6 bodov sú síce na nepostupovej 3. priečke, no priebežne druhí Francúzi majú horší vzájomný zápas.

Svoj postup však môžu spečatiť vo večernom (od 20.30) zápase s Dánmi, ktorí už majú istý postup.