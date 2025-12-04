Nemky si zabezpečili štvrťfinále, stopercentné sú na MS aj Francúzky a Holanďanky

Francúzske hádzanárky zvíťazili vo štvrtkovom zápase hlavnej fázy MS v Rotterdame nad Rakúšankami 29:17 a s plným počtom bodov vedú III. skupinu.
Obhajkyne titulu si tak na šampionáte stále držia stopercentnú bilanciu. Body zatiaľ nestratili ani domáce Holanďanky, ktoré nedali šancu Tunisku a vyhrali hladko 39:21. Majú rovnaký počet bodov ako Francúzky (6), zaostávajú len o skóre.
Rovnako suverénne sú Nemky, ktoré si na domácej pôde v Dortmunde poradili s Čiernou Horou 36:18.
S 8 bodmi vedú II. skupinu s trojbodovým náskokom pred Srbkami a majú už istú účasť vo štvrťfinále. Srbky remizovali s Faerskými ostrovmi 31:31, tretie sú Španielky, ktoré zdolali Island 30:23.
Hráčky Chorvátska zvíťazili v úvodnom stretnutí skupiny o 25.-32. miesto nad Iránom vysoko 38:9.
MS v hádzanej - 4. december:
II. skupina (Dortmund):
Srbsko - Faerské ostrovy 31:31 (16:14)
Čierna Hora - Nemecko 18:36 (6:16)
Island - Španielsko 23:30 (13:14)
III. skupina (Rotterdam/Hol.):
Argentína - Poľsko 25:28 (15:14)
Francúzsko - Rakúsko 29:17 (14:12)
Holandsko - Tunisko 39:21 (22:9)
Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto):
I. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Chorvátsko - Irán 38:9 (21:3)
Uruguaj - Paraguaj 20:23 (8:13)
II. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):