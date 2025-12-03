Nórky sú na MS naďalej bezchybné. V severskom derby rozstrieľali Švédky

Hádzanárky Nórska
Hádzanárky Nórska (Autor: TASR/AP)
TASR|3. dec 2025 o 23:16
ShareTweet0

Bez prehry sú aj Dánky či Brazílčanky.

Hádzanárky Dánska, Nórska, Brazílie a Maďarska sú na MS v Nemecku a Holandsku v hlavnej fáze naďalej bezchybné.

V stredajšom stretnutí I. skupiny v Rotterdame zvíťazili Maďarky nad Rumunkami 34:29 (18:16) a Dánky si poradili so Senegalom 40:26 (20:11).

V IV. skupine v Dortmunde Brazílčanky zvládli súboj s Kórejskou republikou 32:25 (16:11) a Nórky hladko severské derby so Švédkami 39:26 (24:11).

České hráčky nevstúpili úspešne do hlavnej fázy. V IV. skupine nestačili na Angolu 25:28 (13:18).

Zostávajú tak v nadstavbovej časti bez bodu a už s istotou nepostúpia do vyraďovacej časti. Africké šampiónky majú naopak štyri body a držia si šancu na postup do štvrťfinále.

MS v hádzanej žien 2025 - 3. december:

I. skupina (Rotterdam/Hol.):

Dánsko - Senegal 40:26 (20:11)

Maďarsko - Rumunsko 34:29 (18:16)

Japonsko - Švajčiarsko 27:21 (13:10)

IV. skupina (Dortmund/Nem.):

Nórsko - Švédsko 39:26 (24:11)

Brazília - Kórejská rep. 32:25 (16:11)

Česko - Angola 25:28 (13:15)

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Nórska
    Hádzanárky Nórska
    Nórky sú na MS naďalej bezchybné. V severskom derby rozstrieľali Švédky
    st 23:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Nórky sú na MS naďalej bezchybné. V severskom derby rozstrieľali Švédky