Nórky sú na MS naďalej bezchybné. V severskom derby rozstrieľali Švédky

Hádzanárky Dánska, Nórska, Brazílie a Maďarska sú na MS v Nemecku a Holandsku v hlavnej fáze naďalej bezchybné.
V stredajšom stretnutí I. skupiny v Rotterdame zvíťazili Maďarky nad Rumunkami 34:29 (18:16) a Dánky si poradili so Senegalom 40:26 (20:11).
V IV. skupine v Dortmunde Brazílčanky zvládli súboj s Kórejskou republikou 32:25 (16:11) a Nórky hladko severské derby so Švédkami 39:26 (24:11).
České hráčky nevstúpili úspešne do hlavnej fázy. V IV. skupine nestačili na Angolu 25:28 (13:18).
Zostávajú tak v nadstavbovej časti bez bodu a už s istotou nepostúpia do vyraďovacej časti. Africké šampiónky majú naopak štyri body a držia si šancu na postup do štvrťfinále.
MS v hádzanej žien 2025 - 3. december:
I. skupina (Rotterdam/Hol.):
Dánsko - Senegal 40:26 (20:11)
Maďarsko - Rumunsko 34:29 (18:16)
Japonsko - Švajčiarsko 27:21 (13:10)
IV. skupina (Dortmund/Nem.):