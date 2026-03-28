Bojnice navýšili náskok na druhom mieste. V Modre nemali žiadne komplikácie

Hádzanári HK Bojnice zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy v skupine o 1.-6. miesto na palubovke HáO TJ Slovan Modra 41:32.
Hostia dosiahli štvrtý triumf v sérii a na vedúci Prešov strácajú z druhého miesta osem bodov. Modra je piata.
V skupine o 7. až 10. miesto uspelo ŠKP Bratislava na pôde HK AGRO Topoľčany 32:30.
Niké Handball Extraliga, nadstavbová časť
Skupina o 1.-6. miesto - 6. kolo:
HáO TJ Slovan Modra - HK Bojnice 32:41 (14:21)
Najviac gólov: Jurikovič 7, Frno a Kažík po 6 - Bogár 11/1, Smetánka 6, Melnyk 5. Rozhodcovia: Budzák, Karpuščenková, TH: 1/2 - 2/2, vylúčení: 7:4, 280 divákov.
Skupina o 7.-10. miesto - 4. kolo:
HK AGRO Topoľčany - ŠKP Bratislava 30:32 (13:13)
Najviac gólov: Briatka 7/4, Ahumada 7, Berrios 4 - Pacek 11/4, Gdovec 7, Parolly 6/1. Rozhodcovia: Bohuniczký, Szerencsés, TH: 4/6 - 5/5, vylúčení: 4:6, ČK: Dijamantovič - Beltrami, 273 divákov.