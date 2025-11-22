Prešov valcuje slovenskú súťaž aj naďalej. Pomohlo mu aj zakopnutie najväčšieho rivala

Hádzanári Tatrana Prešov si aj po 12. kole Niké Handball Extraligy udržujú stopercentnú bilanciu.
V sobotu zvíťazili v šlágri nad druhými Bojnicami 46:30 a upevnili si post lídra tabuľky.
Druhú prehru za sebou utrpeli hráči Považskej Bystrice, ktorí podľahli domácim Košiciam tesne 35:36.
Niké Handball Extraliga - 12. kolo
HáO TJ Slovan Modra - HC Sporta Hlohovec 26:34 (11:18)
Najviac gólov: Mišových a Kasagranda po 5, Farkas 4 - Obulaný 8, Cvičela, Antala a Halla po 5. Rozhodovali: Gönczi, Majstrík, vylúčenia: 5:4, 7m hody: 3/3 - 3/3, ČK: Kažík (Modra), 270 divákov.
HK AGRO Topoľčany - HC Záhoráci 35:33 (20:15)
Najviac gólov: Cigáň 8/2, Kubrický a Vanek po 7 - Stachovič 9/9, Valachovič 6, Prevaj a Gugolj po 4. Rozhodovali: Gabriš, Veselka, vylúčenia: 6:6, 7m hody: 3/2 - 10/9, ČK: Konečný (Záhoráci)
Tatran Prešov - HK Bojnice 46:30 (23:14)
Najviac gólov: Bogdanič 9/2, Hozman 8, Antl 6/1, Dobrkovič 6 - Smetánka 9/3, Melnyk 6, Briatka a Páleš po 4. Rozhodovali: Palovčák, Richvalský, vylúčenia: 4:3, 7m hody: 4/3 - 5/3, 427 divákov
HK Košice - MŠK Považská Bystrica 36:35 (20:19)
Najviac gólov: Hruščák 9/3, Kimák-Fejko 8, Stavač 6 - Péchy 11, Kovács a Hlinka po 6. Rozhodovali: Cipov, Klus, vylúčenia: 4:7, 7m hody: 4/3 - 1/1, 148 divákov.