Považania sa netrápili v hlavnom meste. Bojnice boli v Košiciach dominantné

BRATISLAVA. Hádzanári HK Bojnice zvíťazili na palubovke HK Košice 38:30 v sobotňajšom zápase 4. kola Niké handball extraligy.
Na treťom triumfe Bojníc v sezóne mal výrazný podiel Tomáš Bogár, ktorý strelil 13 gólov.
V zápase HC Záhoráci - MHC ŠTART Nové Zámky sa zrodil prvý nerozhodný výsledok sezóny, tímy si podelili body po remíze 30:30.
Niké Handball Extraliga - 4. kolo
ŠKP Bratislava - MŠK Považská Bystrica 24:34 (11:20)
Najviac gólov: Varga a Pacek po 5, Chajan 4 - Štefina 9, Péchy 6, Jurák 4. Rozhodcovia: B. Sivák, R. Sivák, 7 m hody: 2/1 - 3/2, vylúčení: 4/8, 150 divákov
VIDEO: Tréner Považskej Bystrice
VIDEO: Tréner ŠKP Bratislava
HC Záhoráci - MHC ŠTART Nové Zámky 30:30 (17:14)
Najviac gólov: Valachovič 7, Tóth 6, Stachovič, Spasih a Soldo po 5 - Valent a Lukačin po 8, Dévai 4. Rozhodcovia: Gabriš, Veselka, 7 m hody: 6/5 - 6/4, vylúčení: 7:7, ČK: Jánoš, Grich (obaja Záh.), 200 divákov.
HK AGRO Topoľčany - HáO TJ Slovan Modra 23:29 (13:12)
Najviac gólov: Bačik a Kubrický po 5 - Farkas a Kažík po 7, Frno 6. Rozhodcovia: Bočáková, Jánošíková, 7 m hody: 1/0 - 5/3, vylúčení: 5:2, 296 divákov.
HK Košice - HK Bojnice 30:38 (18:21)
Najviac gólov: Stavač 8, Melich 7, Rečičár 5 - Bogár 13, Briatka 7, Michniewicz 6. Rozhodcovia: Cipov, Klus, 7 m hody: 5/4 - 6/5, vylúčení: 6:5, 212 divákov