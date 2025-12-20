Bojnice sa vrátili na druhú priečku. Hlohovec uspel na palubovke posledného tímu

Striedačka HK Kúpele Bojnice povzbudzuje.
Striedačka HK Kúpele Bojnice povzbudzuje. (Autor: TASR)
TASR|20. dec 2025 o 20:15
Bojnice si poradili s Novými Zámkami.

Hádzanári HC Sporta Hlohovec zvíťazili v 14. kole Niké handball Extraligy na palubovke HC Záhoráci 34:29. MHC ŠTART Nové Zámky prehral s HK Bojnice 33:37.

Niké Handball Extraliga - 16. kolo

HC Záhoráci - HC Sporta Hlohovec 29:34 (14:17)

Najviac gólov: Spasih 9, Gugolj 4 - Grajciar 7, Cvičela, Halla, Tománek a Jankovič po 4, rozhodovali: Nagy a Ondruš, 7 m hody: 2/2 - 3/2, vylúčení: 5:6, ČK: Konečný - Halla, 450 divákov

MHC ŠTART Nové Zámky - HK Bojnice 33:37 (18:21)

Najviac gólov: Valent 12, Vadkerti 6, Stráňovský 5/3 - Bogár 12, Smetánka 7, MIchniewicz 5, rozhodovali: Nagy ml, Papaj, Z m hody: 6/3 - 1/1, vylúčení: 9:6, ČK: Melnyk, Páleš (obaja Bojnice)

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

    dnes 20:15
