Michalovce v šlágri zdolali Dunajskú Stredu a postúpili do finále. V ňom vyzvú Šaľu

Hráčky Michaloviec sa tešia z gólu.
Hráčky Michaloviec sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|14. dec 2025 o 19:00
Hádzanárky Duslo Šaľa vyradili v semifinále Prešovčanky.

Hádzanárky Dusla Šaľa a Iuventy Michalovce postúpili do finále Slovenského pohára.

Východniarky zdolali v semifinálovej repríze predošlých štyroch finálových duelov tejto súťaže DAC Dunajská Streda 27:25. Šaľa vyhrala na palubovke ŠŠK Prešov 38:23.

VIDEO: Tréner HK Slovan Duslo Šaľa Peter Pčola


VIDEO: Tréner ŠŠK Prešov Dušan Olejár

Slovenský pohár žien - semifinále:

ŠŠK Prešov - HK Slovan Duslo Šaľa 23:38 (12:21)

Najviac gólov: S. Ratvajská 9, Habánková 8, Kobová 2 - Bujnochová 6/1, L. Ratvajská 6, Pócsíková 5/1

Rozhodovali: Cipov a Klus, 7m: 1/0 - 3/2, vylúčené: 4:4, 256 divákov

HC DAC Dunajská Streda – MŠK Iuventa Michalovce 25:27 (13:12)

Najviac gólov: Boadová i Coronadová 6, Pastorková a Pénzesová po 4 - Soskydová 10/4, Pereirová Costová 6, Sabovová 3/2

Rozhodovali: Bočáková a Jánošíková, 7m: 2/2 - 7/7, vylúčené: 5:2, 169 divákov

Hádzaná

