Prešov pokračuje v neporaziteľnosti. Nové Zámky nečakane zdolali Považanov

Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v piatkovom zápase 6. kola nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy v skupine o 1.-6. miesto na palubovke HK Košice 37:30.
Upevnili si tým suverénne postavenie na čele tabuľky, na ktorom majú predbežne 11-bodový náskok na Bojnice. Košice sú naďalej na poslednom 6. mieste.
Hráči Nových Zámkov zvíťazili po dvoch prehrách, keď na domácej palubovke zdolali Považskú Bystricu 34:37. Pre hostí to bola tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.
Niké Handball Extraliga
Skupina o 1.-6. miesto - 6. kolo:
HK Košice - Tatran Prešov 30:37 (14:14)
Najviac gólov: Rečičár 6, Melich a Stavač po 5 - Karlov 9, M. Antl a L. Urban po 7. Rozhodcovia: Palovčák, Richvalský, TH: 4/1 - 7/7, vylúčení: 3:6, 138 divákov.
MHC ŠTART Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica 34:27 (17:15)
Najviac gólov: Lukačin 8, Valent 7, Kocák a Souček po 5 - Hlinka 8, Sloboda 4. Rozhodcovia: Nagy, Papaj, TH: 2/2 - 4/4, vylúčení: 2:5, 200 divákov
Skupina o 7.-10. miesto - 4. kolo:
HC Záhoráci - HC Sporta Hlohovec 32:28 (14:12)
Najviac gólov: Spasih 11, Török 6, Gugolj 3 - Obulaný 7, A. Antala a J. Antala po 4. Rozhodcovia: M. Nagy, Ondruš, TH: 8/6 - 6/3, vylúčení: 3/4, ČK: Gugolj (Záh.), 300 divákov