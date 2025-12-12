Bojnice aj Hlohovec zvládli svoje domáce zápasy. ŠKP však bol zdatným súperom

Tréner HC Sporta Hlohovec Branislav Trandžík.
Tréner HC Sporta Hlohovec Branislav Trandžík. (Autor: TASR)
TASR|12. dec 2025 o 21:18
Hlohovec zvládol súboj o ôsmu priečku.

Hádzanári Bojníc zvíťazili v dueli 15. kola Niké Handball extraligy nad HC Záhoráci 35:24.

Po triumfe nad posledným tímom tak na druhom mieste odskočili v neúplnej tabuľke úradujúcemu vicemajstrovi z Považskej Bystrice na rozdiel troch bodov.

Priamy súboj o ôsme miesto zvládol tesne Hlohovec, ktorý zdolal ŠKP Bratislava 30:29.

Niké Handball Extraliga - 15. kolo

HK Bojnice - HC Záhoráci 35:24 (18:13)

Najviac gólov: Briatka 9, Melnyk a Páleš po 5 - Miljkovič 6/2, Valachovič, Spasih a Krajčír po 3. Rozhodovali: Bočáková - Nagy, 7m: 2/2 - 3/3, vylúčení: 2:5, 710 divákov

HC Sporta Hlohovec - ŠKP Bratislava 30:29 (14:12)

Najviac gólov: Antala 9, Halla 7, Obulaný 4 - Korbel 11, Gdovec 6, Bartovič 4. Rozhodovali: B. Sivák a R. Sivák, 7m: 3/2 - 2/1, vylúčení: 4:2, 350 divákov

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    dnes 21:18
