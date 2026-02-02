S dedinským tímom vyhral Československý pohár. Zomrela trénerská legenda

Vo veku 86 rokov zomrel Pavol Németh, legendárny hádzanársky tréner zo Žitného ostrova. Informoval o tom portál Parameter.sk.
Pavol Németh sa narodil v roku 1939 vo Vojtechovciach, čo je dnes časť obce Nový Život.
Vyštudoval Pedagogickú vysokú školu v Bratislave. Ako učiteľ biológie a chémie začal pracovať v Topoľníkoch, v obci s tritisíc obyvateľmi.
Stal sa zakladateľom úspešného ženského hádzanárskeho družstva, oddiel vybudoval prakticky od nuly.
V roku 1969 založil družstvo dorasteniek. Tento zázračný tím za tri roky odohral 162 zápasov, iba raz prehral, dvakrát remizoval, ostatných 159 zápasov vyhral. Jeho celkové skóre bolo impozantné: 926:336.
V roku 1972 vzniklo aj družstvo žien. Za dve sezóny postúpilo z divízie do Slovenskej národnej ligy, kde štyri razy po sebe obsadilo druhú priečku.
Sezóna 1977/78 priniesla prvý obrovský úspech: ženy z Topoľníkov obsadili na finálovom turnaji Slovenského pohára druhé miesto, vďaka čomu postúpili na finálový turnaj Československého pohára.
Topoľníky s dvoma výhrami a jednou remízou skončili na prvom mieste. Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Jolana Döményová, neskoršia manželka trénera.
Nikdy predtým ani potom sa nestalo, že by pohár získal tím z nižšej súťaže. Topoľníky si vďaka triumfu vybojovali účasť v Pohári víťazov pohárov.
Pavol Németh na to spomínal vo svojej publikácii slovami: „Družstvo, ktoré pred desiatimi rokmi prišlo na svoj prvý oficiálny zápas do Čiližskej Radvane na bicykli, teraz pristálo na parížskom letisku Orly cestou na zápas PVP...“
V sezóne 1978/79 Topoľníky postúpili do prvej československej ligy, kde štyrikrát získali striebro a dvakrát bronz.
Pavol Németh postupne získal trénerské vzdelanie v Bratislave a v Prahe a od roku 1981 sa venoval výlučne trénerstvu.
V sezóne 1984/85 získal československý titul s družstvom Partizánskeho. Neskôr ako tréner pracoval aj v Zlatnej na Ostrove a v Dunajskej Strede.
Pavol Németh vychoval generácie hádzanárok. Za svoj prínos a obetavú prácu mu udelila obec Topoľníky čestné občianstvo.