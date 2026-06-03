Slovenkám nevyšiel prvý prípravný zápas. Doplatili na chyby a nevyužité šance

Prípravný zápas v Dunajskej Strede
Slovensko - Turecko 23:25 (9:13)
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková, Kesziová - Popovcová 3/2, Ščípová 1, Šutranová 2, Geffertová 3, Vargová 4, Dmytrenková, Bujnochová 2/1, Pócsíková 2/1, Bačenková 3, Lengyelová 1, Pénzesová, Ratvajská 2, Bekeová
Najviac gólov Turecka: Naz Dagová 5, Öztürk Yildirimová 5/3, Aydermirová 4
Rozhodovali: Budzák, Záhradník (obaja SR), vylúčenia: 2:2, 7m hody: 5/4 - 3/3
Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej Strede s Tureckom 23:25.
Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom vo štvrtok od 18.00 h. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové ME, obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.
Osem úvodných minút sa hrala vyrovnaná partia, potom však Turkyne štyrmi gólmi v sérii otočili z 3:4 na 7:4 zo svojho pohľadu.
Slovenky doplácali na nevyužité príležitosti i technické chyby a súper si držal sľubný náskok. V 22. minúte po zásahu Aydemirovej bol rozdiel už päťgólový (5:10), v poslednej minúte prvého dejstva upravila domáca pivotka Geffertová na polčasových 9:13.
VIDEO: Tréner Beňadik hodnotí zápas
Slovenky po zmene strán zlepšili hru a Ratvajská v 37. minúte skresala manko na jediný gól (14:15).
Ešte štvrťhodinu pred koncom bol stav 18:19, nasledujúcu desaťminútovku však Turkyne vyhrali jednoznačne 6:1 a rozhodli o svojom víťazstve.
Majstrovstvá Európy sa uskutočnia 3. až 20. decembra 2026 a prvýkrát v histórii ich bude hostiť až päť krajín – Poľsko, Rumunsko, Česko, Slovensko a Turecko.
Slovensko bude hostiť zápasy základnej F-skupiny v Bratislave, kde sa okrem domácej reprezentácie predstavia aj Švédsko, Nemecko a Srbsko.
Hlas po zápase
Jan Beňadik, tréner SR: „Mali sme víťazné ambície, čo sme nesplnili. Nemôžeme byť spokojní ani s výsledkom, ani s predvedenou hrou. Mali sme tam dobré úseky, ale jednoducho to nestačilo. V prvom polčase sme mali kopec čistých situácií, ktoré sme mali premeniť a odskočiť a to sa nestalo. Potom sme trošku upadli aj v obrane, chýbali nám zákroky v bránke, takže posledných 10 minút v prvom dejstve sme sa trochu pretrápili. Vstup do druhého polčasu hodnotím pozitívne, fungovali veci, čo sme si povedali. Zlepšili sme pohyb, dostali sme sa konečne do zápasu, ako sme si predstavovali, ale, bohužiaľ, opäť prišiel úsek, kde sme upadli. Tú naháňačku na konci sme už nestihli.“
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