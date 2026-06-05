Slovenská hádzaná pozná najlepších. V Bratislave ocenili hráčov roka

Spojky Ľubomír Ďuriš a Adriana Holejová sa stali najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2025.
Ďuriš obhájil svoje prvenstvo v tradičnej ankete Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a najvyššie sa umiestnil už piatykrát, keď predtým uspel aj v rokoch 2015, 2018, 2023 a 2024.
Holejová získala toto ocenenie druhý raz v kariére a taktiež ho obhájila. Laureátov slávnostne vyhlásili v piatok v Bratislave.
Tridsaťosemročný Ďuriš obsadil vlani s MŠK Považská Bystrica druhé miesto a pred svojimi fanúšikmi sa v marci rozlúčil s reprezentačným dresom. V minulosti si obliekal aj dresy Sporty Hlohovec a maďarského klubu B. Braun Gyöngyös.
„Hodnotím to, samozrejme, pozitívne a veľmi sa z toho teším. Hoci je to už piatykrát, každé takéto ocenenie má pre mňa veľkú váhu. Som rád, že sa ľuďom stále páčia moje výkony a dali mi svoj hlas. Je to super a užívam si to,“ povedal Ďuriš pre TASR.
VIDEO: Ľubomír Ďuriš a Pavol Streicher
V uplynulej sezóne s Považanmi neobhájil druhé miesto, tím bol v prestavbe kádra, ale napriek tomu dokázal vybojovať bronz.
„Klubovú sezónu hodnotím v konečnom dôsledku pozitívne. Tím prešiel výraznou prestavbou a počas sezóny sme riešili rôzne problémy, takže to určite môžeme považovať za úspech. Prišlo veľa nových mladých hráčov, ktorí už ku koncu ukazovali svoj potenciál. Myslím si preto, že ďalšia sezóna bude oveľa lepšia,“ dodal Ďuriš.
Ocenenie pre Ščípovú znamená veľa
Holejová zmenila vlani pôsobisko a z Nice sa presunula do Dijonu, kde sa stala jednou z opôr.
Reprezentantka na vyhlasovaní prítomná nebola, ako väčšina ženskej sedmičky. Osobne prišla trojica Šalianiek Lenka Ratvajská (pravé krídlo), Diana Mária Vargová (stredná spojka) a Olívia Ščípová (ľavá spojka).
„V prvom rade ďakujem. Toto ocenenie pre mňa znamená veľmi veľa, pretože je zúročením práce, ktorú odvádzame ako družstvo spolu s trénermi na zápasoch aj tréningoch. Bez spoluhráčok by to nešlo. Individuálne ocenenia vždy potešia, ale stále je za tým najmä kolektívny výkon,“ konštatovala pre TASR Ščípová, ktorá po ukončení štúdia mení pôsobisko a Šaľu vymení za poľské Urbis Gniezno.
„Emócie sa vo mne teraz miešajú. Na jednej strane mi je ľúto, že sa nám nepodarilo získať titul. Mali sme naozaj výborný káder a veľmi dobrú sezónu, no záver nám nevyšiel — najmä smolné zápasy, ktoré sme prehrali o jeden gól. Na druhej strane sa teším z tohto ocenenia aj na nové pôsobisko,“ doplnila Ščípová.
Do Siene slávy pribudol tréner Streicher
Do Siene slávy SZH bol v piatok uvedený Pavol Streicher, ktorý zároveň získal aj cenu pre trénera roka za vlaňajší titul kadetiek na ME v Čiernej Hore.
„Tento úspech nebol jedného človeka, ale tímová práca. Bol to jeden dobre pracujúci stroj s mojimi kolegami, takže ja to vnímam tak, že som tu ako zástupca tohto fantastického tímu.
Klamal by som, keby som povedal, že som si pred turnajom myslel, že máme na takýto úspech. V kútiku duše sme verili v top 8, pretože to dievčatá v príprave potvrdili. Ja by som bol ale rád, aby sme za tým dali dnes symbolickú bodku, pretože dnes poobede začíname prípravu na MS,“ uviedol počas slávnostného programu kormidelník.
V súvislosti so sieňou slávy priznal, že rozmýšľa už aj nad koncom kariéry: „Je to pre mňa veľká pocta a ocenenie. Rozmýšľam nad tým, či je to impulz skončiť. Myslím si však, že slovenskej hádzanej ešte mám čo dať, byť jej súčasťou je pre mňa dôležité.
Môj trénersky život sa však napriek tomu pomaly blíži ku koncu a už bude aj najvyšší časť odovzdať žezlo kolegom.“ Streicher v minulosti viedol aj Inter Bratislava a má za sebou tiež angažmán v nemeckej Bundeslige.
Výsledky ankety o najlepších hádzanárov SR za rok 2025
Najlepší hádzanár SR: Ľubomír Ďuriš (MŠK Považská Bystrica)
Najlepšia hádzanárka SR: Adriana Holejová (OGC Nice Côte d'Azur Handball/Fr.-JDA Dijon/Fr.)
Najlepší hráč v NHE: Tomáš Smetánka (HK Bojnice)
Najlepšia hráčka v MOL lige: Kristína Patorková (HC DAC Dunajská Streda)
Talent do 20 rokov: Adam Dopjera (One Veszprém HC/Maď.), tím kadetiek Slovenska
Tréneri roka: Pavol Streicher (tím kadetiek Slovenska), Radoslav Antl (Tatran Prešov)
Rozhodcovská dvojica roka: Andrej Budzák a Michal Záhradník
Sedmička roka 2025:
muži:
Najlepšie ľavé krídlo: Juraj Briatka (HK Agro Topoľčany)
Najlepšia ľavá spojka: Samuel Valent (MHC Štart Nové Zámky)
Najlepšia stredná spojka: Tomáš Smetánka (HK Bojnice)
Najlepšia pravá spojka: Marek Štefina (MŠK Považská Bystrica)
Najlepšie pravé krídlo: Erik Fenár (Tatran Prešov)
Najlepší pivot: Marek Páleš (HK Bojnice)
Najlepší brankár: Marián Žernovič (Budai Farkasok-Rév NKFT/Maď.)
ženy:
Najlepšie ľavé krídlo: Ema Lukáčová (Iuventa Michalovce)
Najlepšia ľavá spojka: Olívia Ščípová (Duslo Šaľa)
Najlepšia stredná spojka: Diana Mária Vargová (Duslo Šaľa)
Najlepšia pravá spojka: Holejová
Najlepšie pravé krídlo: Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)
Najlepšia pivotka: Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.)
Najlepšia brankárka: Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)