Dievčatá pobláznili celú krajinu. Prvýkrát v histórii vyhral anketu mládežnícky tím

V lete dosiahli niečo nepredstaviteľné: slovenské hádzanárky do 17 rokov vyhrali majstrovstvá Európy.
Výnimočný triumf priniesol družstvu Pavla Streichera aj ďalší triumf: prvé miesto v kategórii kolektívov v ankete Športovec roka 2025.
V histórii prestížnej ankety sa nikdy nestalo, že by medzi kolektívmi zvíťazil mládežnícky tím. Mladé hádzanárky v ankete predbehli basketbalistov Levíc a futbalovú reprezentáciu.
Predbehli aj veľkého brata
„Musím to predýchať. Nečakal som to, veď je tu aj veľký brat futbal,“ neskrýval prekvapenie tréner Pavel Streicher, keď sa dozvedel konečný výsledok ankety.
„Je to pre nás veľké ocenenie, veľmi si to vážime. Je to však aj záväzok do ďalšej práce,“ vravel s dojatím v hlase.
„Je to niečo neuveriteľné. Nečakali sme, že to dotiahneme až na Športovca roka,“ potvrdila aj kapitánka Barbora Karkušová.
VIDEO: Tréner Streicher a slovenské hádzanárky na galavečeri Športovec roka 2025
Mladé hráčky v lete získali prvú veľkú medailu slovenskej hádzanej.
„Dievčatá si to zaslúžili. Za tie dva roky odviedli toľko, čo iné tímy odvedú za štyri roky. Boli cieľavedomé, talentované a extrémne motivované,“ zdôraznil tréner.
Priznal, že sa v myšlienkach často vracia k tomuto úspechu. „Rodičia našich hráčok z toho zhotovili aj film. Sú to krásne spomienky, aj zadosťučinenie pre trénera s realizačným tímom, že za tú prácu sme boli tak krásne odmenené,“ vravel Streicher.
Všetko do seba zapadlo
Slovenky na ME do 17 rokov v základnej skupine zdolali Portugalsko a Severné Macedónsko a remizovali s Nemkami. V hlavnej fáze vyhrali nad Španielskom a s Dánskom prehrali o gól.
Vo štvrťfinále sa opäť stretli s Dánkami a vrátili im prehru. V semifinále dokázali zdolať aj Čiernu Horu a vo finále vyhrali nad Chorvátkami 34:30.
„Všetko do seba zapadlo. Na takýchto šampionátoch často rozhodujú detaily. Veľmi dobre sme odštartovali, prvý zápas s Portugalskom bol veľmi dôležitý na to, aby sme postúpili do hlavnej fázy. Vtedy sme sa presvedčili o tom, že môžeme hrať kvalitnú hádzanú,“ vysvetľoval tréner.
„Dostali sme sa na víťaznú vlnu a krok za krokom sme pokračovali až k zlatým medailám,“ doplnil.
„Hrali sme stále vlastnú hru. Plnili sme pokyny a vyhrali sme,“ skonštatovala kapitánka Karkušová.
Dostala sa do vysnívaného klubu
Kolektív držal spolu a to sa prejavilo aj na výsledkoch. „Najdôležitejšie je, že si v tíme navzájom rozumieme a vieme sa v ťažkých časoch podržať. Podľa mňa to bolo kľúčové,“ vravela Mária Bartková, ktorá bola najlepšou strelkyňou družstva na šampionáte a dostala sa aj do All Star Teamu.
Aj vďaka tomuto úspechu sa dostala na akadémiu Győri Audi ETO KC, sedemnásobného víťaza ženskej Ligy majstrov.
„Je to super, tréneri aj spoluhráčky sú veľmi milí. Győr je môj vysnívaný klub, takže keď prišla možnosť, neváhala som,“ prezradila.
Prvý tím akadémie hrá ligu starších dorasteniek aj druhú maďarskú ženskú ligu.
„Trošku mi ešte robí problém maďarčina, ale snažím sa už učiť nejaké slová a frázy. Všetci sa mi snažia pomôcť, aby zo mňa urobili ešte lepšiu hráčku. Som za to veľmi vďačná,“ prezradila svoje prvé dojmy ľavá spojka.
„Pracujeme na každej jednej oblasti, v obrane aj v útoku. Mám aj lepšie rozhodovacie schopnosti, viem lepšie vyhodnocovať situácie. Ale aj posilňovňa či behy sú na inej úrovni, ako to bolo v Žiline,“ vravela Bartková.
Postupne by sa chcela dostať do ženského tímu. Zatiaľ ich sleduje z tribúny.
„Keď mám možnosť, tak sa snažím ísť pozerať ich zápasy a niekedy aj tréningy. Je to naozaj iný level, vidím, že je to rýchlejšie, strely sú prudšie. Celé je to na inej úrovni,“ zdôraznila.
Čakajú ich majstrovstvá sveta
V tomto roku čakajú tím Pavla Streichera majstrovstvá sveta a o dva roky sú kvalifikované na majstrovstvá Európy junioriek. „Strednodobý cieľ však je, aby sme zvládli s dievčatami aj prechod do ženskej kategórie,“ prízvukoval Streicher.
„Budeme pracovať na tom, aby sme mohli zabojovať o účasť na olympiáde v Brisbane,“ podčiarkol.
Upozorňoval, že hráčky majú 16-17 rokov a ich vývoj ešte nie je ukončený. „Musia pravidelne hrať ženskú MOL Ligu. To je naša snaha, aby už v budúcej, alebo najneskôr v tej ďalšej malo Slovensko štvrtý tím v MOL Lige. Jeho gro by mali tvoriť práve hráčky z kadetského kádra,“ vravel tréner.
Na augustových majstrovstvách sveta je základným cieľom najlepšia osmička. Aj na minuloročné majstrovstvá Európy išli s tým, že sa chcú dostať medzi najlepších 12 družstiev a napokon z toho bolo zlato.
„Chceme ísť postupnými krokmi. Keď sa dostaneme medzi top osem, hrá sa KO systém a ukáže sa momentálna dispozícia,“ vyhlásil Streicher.
„Nebude to však jednoduché. Súperi si nás už budú všímať a pribudnú tam silné tímy z Ázie. Musíme sa dobre pripraviť a potom sa ukáže, kam to môžeme dotiahnuť,“ dodal.
Chcú byť inšpiráciou
Triumf mládežníckeho celku v ankete je nezvyčajný jav, ale vzhľadom na výnimočný výsledok absolútne zaslúžený.
„Želal by som si, aby sme boli inšpiráciou pre ďalšie mládežnícke reprezentácie Slovenska, že aj v našich podmienkach je možné dosiahnuť aj taký výsledok,“ prízvukoval Streicher.
„Kadeti sa tiež kvalifikovali na majstrovstvá Európy a oni sami potvrdili, že dievčatá sú pre nich inšpiráciou,“ uzavrel tréner majsteriek Európy.