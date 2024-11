Od zimomriavok až po slzy. Kuře s Teom si zatancovali posledný reprezentačný tanec

KOŠICE. Sú takmer ako hádzanárski bratia. Bývali neďaleko seba na rovnakom košickom sídlisku, od malička dreli parkety v staručkej hádzanárskej hale, v mladom veku odišli do zahraničia a úspešne hrávali v tých najlepších európskych ligách.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Čierna Hora (kvalifikácia ME 2026)

Bolo to skvelé, lomcovali s nami emócie. Posledných desať týždňov som nehral hádzanú a sa snažil dať zdravotne dokopy.

„Dôležitý kvalifikačný zápas sme si určite predstavovali inak. Chceli sme získať dva body, ale nezvládli sme to v obrane a zahodenými šancami. Aj ja sám som zahodil tri šance, hoci to patrí k tomu.

„Ale na druhej strane som vďačný všetkým, ktorí prišli do haly a vzdali nám vďaku za naše kariéry.“

Do poslednej sekundy som veril, že chlapcom čo najviac pomôžem. Dnes to nevyšlo, ale aj o tom je šport,“ rozhovoril sa 134-násobný reprezentant Tomáš Urban, ktorý chcel určite počet reprezentačných gólov zaokrúhliť na 360, ale možno aj dlhá pauza od hádzanej podľa neho priniesla aj dva nepremenené sedem metrové hody:

Od zimomriavok po slzy

Teo Paul ani nevedel, či chce hodnotiť samotný zápas: „Nedodržiavali sme to, čo sme si povedali, nebránili ich spojky a musíme uznať, že dnes bola Čierna Hora lepšia a my sme ťahali za kratší koniec.

Mrzí ma to, lebo tá rozlúčka mohla byť ešte o to krajšia. Ale budem chlapcom stále držať palce,“ nadviazal na svojho parťáka Teo Paul, ktorý sa do bránky Slovenska postavil v 114 zápasoch.