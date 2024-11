Rozlúčka s oporami nemá chuť víťazstva. Slovenskí hádzanári podľahli Čiernej Hore

Jakub Prokop, spojka, najlepší strelec SR: "Zápas sme prehrali v obrane. Proti Maďarom i Čiernej Hore sme strelili nad 30 gólov, no nemáme ani bod. Útok splnil vysoké kritériá. Snažili sme sa, aby sa Čiernohorci nedostávali na stred. V tomto sme však pohoreli."

Tomáš Urban, krídelník SR: "Zápas sme si predstavovali inak, chceli sme v ňom získať dva body. Znovu sme to, rovnako ako v predošlom zápase v Maďarsku, nezvládli v obrane a v premieňaní šancí. Ja sám som nedal tri. Bola to moja rozlúčka s reprezentáciou a lomcovali mnou emócie. Do poslednej sekundy som bol presvedčený, že môžem pomôcť spoluhráčom."

Teodor Paul, brankár SR: "Po všetkom, čo sa dnes udialo, nemám chuť skončiť. Zápas nedopadol dobre. Nedodržiavali sme to, čo sme si povedali. Nebránili sme spojky súpera tak, ako sme chceli. Čierna Hora bola dnes lepšia, ťahali sme za kratší koniec. Moja rozlúčka mohla dopadnúť aj inak."