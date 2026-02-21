Zverejnili nomináciu na marcové zápasy Euro Cupu. Figuruje v nej až sedem hráčok Šale

Sedem hádzanárok z 18-člennej nominácie trénera národného tímu Jana Beňadika na marcové zápasy Euro Cupu proti Rumunkám pochádza z HK Slovan Duslo Šaľa. Nomináciu v sobotu zverejnil Slovenský zväz hádzanej (SZH) na svojej oficiálnej stránke.
V tíme je päť legionárok a 13 hádzanárok z domácej MOL ligy. Z Michaloviec, ktoré budú hostiť úvodný duel vo štvrtok 5. marca, je v nominácii kvarteto hádzanárok.
Už tradične brankárka Iryna Jablonská, krídelníčka Martina Popovcová, na spojke hrajúca Alena Dvorščáková a len 19-ročná pivotka Tamara Geffertová. Odveta na pôde súpera sa uskutoční v nedeľu 8. marca.
Nominácia Sloveniek na marcové zápasy EHF Euro Cupu proti Rumunsku:
brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)
pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/MAĎ), Tamara Geffertová (MŠK Iuventa Michalovce)
spojky: Barbora Lancz (MTK Budapešť/MAĎ), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Zagreb/CHOR), Karin Bujnochová, Erika Rajnohová, Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Alena Dvorščáková (MŠK Iuventa Michalovce)
krídelníčky: Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková, Lenka Ratvajská (obe HK Slovan Duslo Šaľa), Eszter Lengyel (Komáromi KVSE/MAĎ), Natalija Dmytrenková (SPR Sośnica Gliwice/POĽ)