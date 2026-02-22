Dunajská Streda má prvenstvo v nadnárodnej súťaži. Pomohol jej iný slovenský tím

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda triumfovali tretíkrát v histórii v dlhodobej časti MOL ligy.
Prvenstvo v nadnárodnej súťaži im v 18. kole definitívne zabezpečila nedeľná prehra Kynžvartu, ktorý nestačil na Michalovce 33:37.
Pred konkurenciou tak majú Dunajskostredčanky štyri kolá pred koncom náskok ôsmich bodov.
Na druhom mieste je Most, na treťom práve Kynžvart, pričom oba tímy strácajú osem bodov. V ďalšom programe ich čaká vzájomný zápas a na DAC sa tak dotiahne len jeden z českých zástupcov.
Tím zo Žitného ostrova má však s oboma lepšie vzájomné zápasy. V nadnárodnej súťaži obhájil slovenský zástupca titul, premiérový získal v sezóne 2022/23. Do nadstavby o majstra Slovenska tak jeho hráčky vstúpia z prvej priečky, o druhú bojujú na diaľku štvrtá Šaľa a šieste Michalovce.
Prehľad doterajších víťazov MOL ligy:
2002/2003: Hypo Niederösterreich
2003/2004: Slovan Duslo Šaľa
2004/2005: Iuventa Michalovce
2005/2006: Iuventa Michalovce
2006/2007: Iuventa Michalovce
2007/2008: Slovan Duslo Šaľa
2008/2009: Iuventa Michalovce
2009/2010: DHC Slavia Praha
2010/2011: DHC Slavia Praha
2011/2012: HK Britterm Veselí nad Moravou
2012/2013: DHK Baník Most
2013/2014: Iuventa Michalovce
2014/2015: Iuventa Michalovce
2015/2016: Iuventa Michalovce
2016/2017: Iuventa Michalovce
2017/2018: DHK Baník Most
2018/2019: Iuventa Michalovce
2019/2020: bez víťaza
2020/2021: DHK Baník Most
2021/2022: Iuventa Michalovce
2022/2023: DAC Dunajská Streda
2023/2024: Iuventa Michalovce
2024/2025: DAC Dunajská Streda
2025/2026: DAC Dunajská Streda