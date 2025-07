Tatran pôjde na sústredení na doraz. Antl pripravil pre hráčov tri tréningy za deň

Príprava obhajcov majstrovského titulu odštartovala vo štvrtok 10. júla. Zapojilo sa do nej 16 hráčov, ku ktorým sa už pripojil aj Pavel Hernandez a po chorobe Dávid Turek. Do tréningového procesu pribudli navyše aj dorastenci Jakub Turek a Martin Tabačko.

Do Poľska odišiel 18-členný káder s troma členmi realizačného tímu. Tréner Radoslav Antl pre klubový web zhodnotil úvodné dni prípravy i očakávania od nasledujúceho týždňa.

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov sa v pondelok presunuli do Bialky Tatrzanskej, kde absolvujú týždňové sústredenie v rámci prípravy na novú sezónu.

„Začali sme testami - kondičnými aj silovými. Bežala sa 12-minútovka na ovále, testovali sme silu v posilňovni, drepy, tlak, výskoky. Výsledky máme a môžem povedať, že neboli až také zlé,“ prezradil Antl.

Ako dodal, niektorí hráči síce mali problém splniť niektoré kritériá, no ide podľa neho o štandardný jav pri medzinárodnom kádri. „Zlepšujú sa, celkový dojem z testov aj hodnotení je pozitívny,“ dodal.

Počas prvého týždňa trénovali hráči väčšinou dvojfázovo.

„Chlapci prišli pripravení. V pondelok sme začali jedným tréningom, ďalšie dni sme mali po dve jednotky denne. Trikrát sme zapojili aj halu, aby to nebolo len o behaní,“ uviedol Antl s tým, že tréneri dbali aj na mentálnu pohodu hráčov.

„Celkovo som veľmi spokojný s tým, ako chlapci pristupujú k tréningom. Sú odhodlaní, mentálne pripravení a zdravotne v poriadku.“

Na rozdiel od minulých sezón, Tatran tento rok vyráža na týždňové sústredenie na poľskú stranu Tatier.

„Bojoval som za to, aby sme tam mohli ísť. Nebolo zvykom v ostatných sezónach ísť na kondičné sústredenie. Verím, že to má zmysel. Sústredenie nie je len o drine, je to aj o kolektíve,“ vysvetlil tréner.

Od pondelka 21. júla čaká hráčov v Bialke Tatrzanskej tvrdý režim.

„Budeme trénovať trikrát denne. Pred raňajkami výbeh, potom dvojhodinová hala či posilňovňa a poobede kombinácia výbehov, haly alebo regenerácie. Samozrejme, niektorý deň uberieme, aby telo stihlo regenerovať,“ prezradil plán prípravy 47-ročný kouč.