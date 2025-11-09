Tatran zvládol generálku pred Európou, v závere však zaspal. Antl: Prvý polčas bol fantastický

PREŠOV. Zápas desiateho kola Niké handball extraligy bol pre úradujúceho slovenského majstra zároveň prípravou na dôležitý súboj v Európskej lige EHF.
A bola to veru vydarená generálka. Tatran Prešov, extraligový líder kráčajúcistále bez jedinej bodovej straty, hostil v domovskej Tatran handball arene MHC Štart Nové Zámky. Domáci tím potvrdil rolu favorita presvedčivou výhrou 40:28 (24:11).
Vydarenú generálku rozohrali vo veľkom štýle Prešovčania aj keď extraligových súperov úspešne zdolávali, v predošlých deviatich stretnutiach mali začiatky poriadne kostrbaté. Zato v desiatom zabrali od začiatku proti Novozámočanom vo veľkom štýle.
Obrana pracovala spoľahlivo, brankár Matúš Mitošinka v prvom a kolega Ivan Ereš v druhom, vyťahovali parádne zákroky a skóre v prospech domácich tak narastalo. Už do prestávky si Tatran vypracoval jedenásťgólový náskok. Krátko pred koncom viedol už o šestnásť (36:20).
Záver však akoby pod dojmom vysokého náskoku domáci podcenili a po dosiahnutí štyridsaťgólovej méty v poslednej päťminútovke už strelecky úplne vypli, čo hostia zúžitkovali na čiastočné skorigovanie výsledku.
Prvý polčas bol podľa trénera Antla fantastický
„Prvý polčas bol v našom podaní fantastický,“ chválil svojich zverencov po záverečnom hvizde tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl. „ Obrana stála na pevných nohách, prvá, druhá vlna, rýchly stred, to všetko fungovalo.
V druhom polčase sme ale už aj experimentovali. Skúšali si veci, trebárs hru 7 na 6, ktoré hodláme použiť v utorkovom zápase Európskej ligy proti dánskej Fredericii Handboldklub.“
Všetko v zápase malo zmysel, tvrdil kapitán Urban
Pred stretnutím s Novými Zámkami tréner R. Antl spomenul, že nad štartom niektorých hráčov viseli pre menšie zdravotné problémy nejaké otázniky. Nemoci sa nevyhol ani kapitán Tatranu Lukáš Urban, napokon však on i Josef Hozman, Lucas Barroso Araxá či Alexej Ušal po určitých zdravotných peripetiách v zostave nechýbali.
„V mojom prípade šlo len o menšiu virózu a i ostatní chlapci boli zdravotne v poriadku. Všetci nastúpili a spoločne sme na súpera patrične vybehli od prvých minút. Prvý polčas ozaj výborný. Ak by sme takýmto tempom pokračovali aj v druhom, zrejme by sme atakovali aj päťdesiatgólovú métu.
Zápas sme však brali aj ako prípravu na dánskeho súpera v Európskej lige. Tréner Radoslav Antl s asistentom Marekom Gernátom skúšali viaceré herné varianty. Všetko v zápase malo zmysel, takže to bola vydarená generálka,“ súhlasne konštatoval kapitán slovenského majstra.
Prichádza atraktívny súper z krajiny olympijských i svetových šampiónov
„Od štartu sezóny sme sa dosť trápili so slabšími rozbehmi zápasov. Tie sme síce potom rozbehli, všetko vyhrali, ale výkony to celkovo neboli optimálne,“ dodal L. Urban. „Avšak zápas proti Novozámočanom bol už o inom. Od samého začiatku sme ho mali jasne pod kontrolou. Máme za sebou úspešnú generálku na dánsku Fredericiu, čo je pred utorňajším duelom dobrým signálom.
Samozrejme. Dáni reprezentujú v Európskej ligy súťaž krajiny majstrov svetaa i olympijských víťazov, takže čaká nás silný protivník. Určite myslíme na úspešný výsledok. Ak dokážeme nadviazať na výkon, aký sme predviedli v prvom polčase proti Novým Zámkom, tak podľa mňa šanca tu je.“
Platiť by mohla hlavne pevná obrana
V rámci taktickej prípravy prešovskí tréner vedno s mužstvom hru dánskeho súpera detailne analyzovali. „Pravdupovediac extraligový zápas proti Novým Zámkom sme v týždni v podstate „preskočili“, sústredili sa predovšetkým na duel Európskej ligy.
Fredericia v predošlej sezóne hrala Ligu majstrov, zavíta k nám teda vynikajúci tím. Mala by na naň platiť hlavne pevná obrana a za ňou spoľahliví gólmani. Nemali by s teda dostávať ľahké góly.
Ak nám to v tomto smere bude fungovať, v takom prípade myslím, že môžeme so súperom hrať vyrovnanú partiu.
Pochopiteľne, rátame aj s podporou našich fanúšikov, ktorí nás dozaista budú hnať tak silno ako v domácom remízovom zápase so švédskym Sävehofom.“
Tretí zápas skupinovej fázy Európskej ligy EHF Tatran Prešov - Fredericia Handboldklub má stanovený začiatok v prešovskej Tatran handball arene v utorok 11. novembra 2025 o 18,45 hodine. Pre tých, ktorí si vstupenky na tento atraktívny duel nezakúpili v predpredaji, budú pokladnice THA otvorené dve hodiny pred začiatkom stretnutia.