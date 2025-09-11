Prešov sa vezie na víťaznej vlne. Gernát varuje pred veľmi nepríjemným súperom

PREŠOV. Hádzanári Tatranu Prešov v úvodných dvoch kolách Niké handball extraligy svojich súperov, aj napriek viacerým zraneným hráčom kádra, herne i výsledkovo prevýšili.
V prvom kole zvíťazili zverenci trénera Tatranu Prešov Radoslava Antla a asistenta Mareka Gernáta na pôde Štartu Nové Zámky rozdielom ôsmich gólov.
V druhom kole zdolal úradujúci majster republiky v domovskej Tatran handball arene vicemajstra MŠK Považská Bystrica o dvanásť gólov.
Marek Gernát tvrdí, že Bojnice neradno podceniť
Do tretice čaká prešovských hádzanárov súboj na ihrisku súpera HK Bojnice. Netradične vo štvrtok 11. septembra od 18,30 hodiny.
„Za sebou máme dva víťazné extraligové duely a pred nami ďalšieho nepríjemného súpera. Také boli naše vzájomné súboje s HK Bojnice v predošlej sezóne vonku i u nás doma.
Ich hra bývala postavená na pomalšom útoku, vypýtanie si faulu a zase odznova dopredu a potom neraz z „ničoho“ strelili góly,“ zalovil v pamäti asistent trénera Tatranu Prešov Marek Gernát.
VIDEO: Reportáž zo zápasu Prešov - Považská Bystrica
„Aj preto vravím o našom najbližšom súperovi ako ozaj o veľmi nepríjemnom súperovi.“
O nejakom prípadnom podcenení však nemôže byť ani len reč, tvrdil okrem iného Antlov asistent.
„Samozrejme, a to i napriek faktu, že mimo hru majú obávaného Smetanku. Na zápas v Bojniciach sme sa pripravovali s maximálnou zodpovednosťou. V porovnaní s dvomi víťaznými stretnutiami v zostave nášho tímu nastanú nejaké zmeny.
Deň po našom zápase proti Bojniciam hrajú naši dorastenci prvé súťažné stretnutia tejto sezóny proti ŠKP Bratislava, preto sedemnásťročného Jakuba Valenta necháme pomôcť v súbojoch dorasteneckej ligy."
Brankár Mitošinka sa vracia, sedemnásťročný Valent ostane doma
"Na druhej strane teší, že späť je uzdravený brankár Matúš Mitošinka. Vytvorí takto dvojicu s novým chorvátskym gólmanom Ivanom Erešom, ktorý sa v prvom zápase v prešovských farbách uviedol vskutku sľubne.
Slovinská ľavoruká spojka Tim Jenko Bogdanič síce už po problémoch so slabinami skúsil trénovať. Avšak jeho štart proti Bojniciam je otázny. Trénuje už aj donedávna zranený nový pivot Filip Jurkovič, ktorý by už čoskoro mohol naskočiť do zápasového diania.
Na to si ale musí počkať spojka Dávid Turek, pre silno narazený palec pravej hodovej ruky. Ako vravím, nejaké zmeny v našej zostave budú, no naše predstavy o samotnej hre i úspešnom výsledku sa nemenia. Samozrejme, hodláme pokračovať na víťaznej vlne."