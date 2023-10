Slovenky nezačali kvalifikáciu podľa svojich predstáv, na neutrálnej pôde prehrali

Peter Pčola, asistent trénera SR: "Mali sme slabší začiatok. V prvom polčase sme sa nevedeli dostať do hry. Potom sme zlepšili hru vrátane obrany, ale dvadsať strelených gólov je veľmi málo. Hra v útoku nám viazla. Z môjho pohľadu sme urobili veľa technických chýb a zahodili sme nejaké šance. Je to prakticky len polčas, v kvalifikácii sa hrá viac zápasov."

Katarína Pócsíková, krídelníčka SR: "Myslím si, že to bol duel dvoch rozdielnych polčasov. Nasadenie bolo v poriadku, ale nepremieňali sme šance a bolo tam veľmi veľa technických chýb. V niektorých fázach to bolo unáhlené, nepripravovali sme si pozície do vyložených šancí a strácali sme lopty."