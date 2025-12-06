Slovenským hádzanárkam sa v Turecku darí. Zvíťazili aj v druhom zápase

Slovenské hádzanárky.
Slovenské hádzanárky. (Autor: Facebook Slovak Handball Federation)
TASR|6. dec 2025 o 13:54
ShareTweet0

Na záver turnaja vyzvú Severné Macedónsko.

Medzinárodný turnaj v Turecku

Turecko - Slovensko 28:32 (12:15)

Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Rajnohová 6, Ščípová 6, Vargová 5, Dvorščáková 4, Lengyelová 3, Ratvajská 2, Dmytrenková 2, Bujnochová 1, Popovcová 1, Györiová 1, Bačenková 1, Pastorková, Hudáková, Szárkovicsová

Slovenské reprezentantky v hádzanej zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na medzinárodnom turnaji v tureckej Ankare.

V sobotu triumfovali nad domácim výberom 32:28 a nadviazali na piatkové víťazstvo nad favorizovanými Slovinkami (27:23).

Zverenky trénera Jana Beňadika si na záver podujatia zmerajú sily s reprezentantkami Severného Macedónska, duel je na programe v nedeľu o 10.00 h.

Hlas po zápase

Jan Beňadik, tréner SR: „Bol to náročný zápas, do ktorému sme vstúpili s ambíciou zvíťaziť a potvrdiť včerajší výkon. V piatok sme skončili zápas o ôsmej večer a dnes sme začínali po 16 hodinách, takže času na regeneráciu a odpočinok nebolo veľa. Turecko bol nepríjemný súper celých 60 minút.

Bol to fyzicky veľmi náročný zápas, v ktorom okrem kvalitného kolektívneho výkonu bolo aj viacero výborných individuálnych výkonov. Teší nás, že v druhom zápase po sebe sme udržali hernú kvalitu. Sme vďační za druhé víťazstvo za dva dni a veríme, že v nedeľu turnaj úspešne ukončíme proti Severnému Macedónsku.“

Hádzaná

Hádzaná

    Slovenské hádzanárky.
    Slovenské hádzanárky.
    Slovenským hádzanárkam sa v Turecku darí. Zvíťazili aj v druhom zápase
    dnes 13:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Slovenským hádzanárkam sa v Turecku darí. Zvíťazili aj v druhom zápase