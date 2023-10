Prešov v extralige nadeľuje, zároveň však poškuľuje i po debute v Európskom pohári

„Iste, je to pekná bilancia. Tatran má však rozhodne hráčsky potenciál na to, aby v slovenskej extralige pokračoval v nasadenom kurze aj v nasledujúcich zápasoch,“ mienil po výhre nad Novými Zámkami 43:23 asistent kapitána Tatrana Prešov a slovenský reprezentant Lukáš Urban.

PREŠOV. Sedemnásťnásobný slovenský hádzanársky šampión a aktuálny vicemajster Tatran Prešov to v Niké handball extralige súperom poriadne nadeľuje.

„Myslím, že za doterajšími výsledkami je aj fakt, že mužstvo už nemá taký nabitý zápasový program ako v predošlých sezónach. A keďže v piatom kole sme mali voľný žreb, tak na prípravu proti Novozámočanom sme mali dva týždne.

Pravda, zápasový deficit v úvode bolo na našom výkone trochu cítiť, no postupne sme to rozbalili a zvíťazili o dvadsať gólov. Patrí sa pritom podotknúť, že do hry zasiahli všetci nominovaní, vrátane viacerých hráčov ešte v dorasteneckom veku.“